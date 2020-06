Vescovi, cattolici e femministe contro una legge liberticida targata PD

Omotransfobia? Cos’è? Per molti uno psico-reato orwelliano; un neologismo assurdo che nasconde la volontà di perseguitare coloro che sono contrari all’utero in affitto e alle adozioni gay.

Anche i vescovi italiani hanno espresso in questi giorni profonda preoccupazione davanti “alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia”: infatti, scrivono, “per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide.

Pubblicità Pubblicità

Per questo – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte.

Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione.

Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso”.

Da giorni il mondo cattolico, sostenuto da alcune frange del mondo omosessuale, da alcune femministe storiche (vedi qui) e da esponenti della comunità delle lesbiche (in aperto scontro con il mondo gay, favorevole all’utero in affitto che esse, invece, considerano umiliante per le donne), affianca l’opposizione dei vescovi al ddl Zan-Scalfarotto, con brevi video informativi come questo:

e con video conferenze di approfondimento con decine di migliaia di visualizzazioni, come quella organizzata da Federica Picchi, con la partecipazione dei medici Massimo Gandolfini e Silvana De Mari:

Ma non è finita: l’associazione Family day. Difendiamo i nostri figli indirà a breve manifestazioni pubbliche, nelle piazze, in particolare a Roma, per l’11 luglio (le info a breve qui)