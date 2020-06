Teatro in giardino: come ti organizzo un evento teatrale nel tuo giardino di casa

Il teatro di Villazzano organizza “ Teatro in Giardino” un occasione di organizzare eventi teatrali nei giardini di casa oppure in quelli dei vicini: un modo diverso per animare i prossimi pomeriggi estivi.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Teatro di Villazzano e la compagnia TeatroE e permetterà di assistere eventi gratuiti in casa propria; ci penseranno gli organizzatori a portare scenografie, attori e tutto il necessario per portare una ventata d’entusiasmo e di buon umore.

Estro Teatro organizzerà dieci rappresentazioni divise tra spettacoli teatrali per adulti o bambini; lettura per bambini o adulti.

Gli appuntamenti saranno tra il primo luglio ed il 31 agosto in orario pomeridiano o serale. Chi vuole mettere a disposizione il proprio spazio anche condominiale può scrivere a info@estroteatro.it indicando le proprie generalità o un recapito telefonico.

Si dovranno riportare le caratteristiche dello spazio che si può mettere a disposizione, indicando anche i giorni disponibili.

Sarebbe utile allegare anche alcune foto del giardino. Per domande urgenti si può chiamare il numero 349-8673463. Prima di proporre le proprie soluzioni è bene tenere in considerazione che “ Teatro in Giardino” è un progetto culturale realizzato da professionisti dello spettacolo dal vivo e non è pensato per esibizioni per festeggiare compleanni o feste private.