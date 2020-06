Riva del Garda: arrestato 48 enne italiano con 200 grammi di droga. Guidava anche senza patente

Ieri sera la Squadra Volante del Commissariato di Riva del Garda nel corso delle attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha arrestato un cittadino italiano V. G. del 1972, residente in trentino con circa 200 grammi di stupefacente.

Il personale del Commissariato verso le ore 22.40, in centro a Riva del Garda, fermava un uomo in sella ad un ciclomotore che alla vista degli Agenti cercava di dileguarsi in una via laterale.

Una volta bloccato, vista l’ora, e scoperto che la persona era già nota ed infine le modalità del tentativo di fuga, V.G. veniva sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale veniva trovato in possesso di circa 160 grammi di cocaina ed alcuni grammi di eroina.

Pubblicità Pubblicità

Ne seguiva la perquisizione presso l’abitazione, durante la quale venivano rinvenuti, ulteriori, 30 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanze da taglio e denaro contante.

Al termine degli atti, viste le modalità di conservazione della sostanza stupefacente l’uomo veniva dichiarato in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Veniva, inoltre, indagato per guida senza patente. Il mezzo, infine, già sottoposto a fermo amministrativo veniva sequestrato.

Pubblicità Pubblicità

“Le attività di prevenzione, rese più incisive, dal Questore Cracovia, commenta il Dirigente del Commissariato di P.S. di Riva del Garda Salvatore Ascione, sono fondamentali per il controllo del territorio e per il contrasto a tutte le attività criminali ed in particolari a quelle relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente pericolose come la cocaina, destinata come è facile intuire dall’ultimo sequestro e conseguente arresto, che si somma a quello di alcuni giorni orsono, al mercato del weekend, verso il quale è forte l’attenzione della Polizia di Stato”.