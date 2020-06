Bonus «Baby sitting»: raddoppia la somma a disposizione

Di decreto in decreto il Governo ha modificato sostanzialmente i criteri, le somme, le modalità di richiesta e di pagamento del bonus “ Baby Sitting”.

Le nuove norme prevedono la concessione del bonus anche a chi utilizza i centri estivi, i centri per le famiglie o gli asili nido.

Raddoppia la somma a disposizione delle famiglie che passa da 600 a 1200 euro. La richiesta va presentata in via telematica all’Inps rivolgendosi anche ad un patronato: per il versamento non verrà più utilizzato il Libretto di Famiglia, ma il conto corrente familiare.

L’aspetto negativo è che il contributo non è proporzionale al numero dei componenti e per questo ad essere penalizzate sono le famiglie con più di un figlio.

L’aumento a 1200 euro – 2 mila per il personale sanitario e della sicurezza – non modifica gli aspetti base della normativa che prevede il congedo parentale per Covid a 30 giorni fino al 31 luglio, escludendo la possibilità di affiancare alla richiesta il bonus Baby Sitting.

Un’altra limitazione è quella che i 1200 euro sono disponibili solo per chi non ha già ricevuto i primi 600 euro. In questo caso il secondo mese sarà pagato per differenza.

Inoltre gli aventi diritto sono le famiglie con figli di età massima di 12 anni, oppure senza limiti se disabili. Il termine massimo per le richiesta scade al 31 luglio per via telematica ed è necessario il Pin Inps, l’identità digitale Spid, la carta d’identità elettronica 3.0 oppure la carta nazionale dei servizi.

La domanda può essere fatta al Contact Center al numero 803164 con chiamata gratuita da rete fissa o allo 06164164 da rete mobile a pagamento. In alternativa e potrebbe essere la via più semplice, ci si può rivolgere ad un patronato.