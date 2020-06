Al via i lavori alla caserma, i Vigili del Fuoco di Campodenno si trasferiscono a Dercolo

Avranno inizio a breve – la settimana prossima o al massimo quella dopo ancora – i lavori di adeguamento sismico alla caserma dei Vigili del Fuoco di Campodenno (foto) e allora per circa quattro mesi la “casa” dei pompieri sarà il magazzino di Ernesto Pezzi a Dercolo.

L’amministrazione comunale, in accordo con il comandante Cristian Cattani, ha individuato negli spazi di proprietà del signor Pezzi la sede provvisoria ideale per la durata dei lavori (circa 120 giorni).

A seguito di diversi sopralluoghi effettuati da parte del tecnico comunale insieme al comandante su alcuni magazzini, quello di Dercolo è risultato infatti il più adatto. Mancano solamente i servizi igienici, che saranno predisposti quanto prima.

In questo modo l’impresa appaltatrice Inco srl di San Cristoforo al Lago (Pergine) potrà iniziare le opere e i Vigili del Fuoco godranno comunque di una sede spaziosa, con una superficie netta di circa 490 metri quadrati. Il Comune di Campodenno riconoscerà a Ernesto Pezzi un canone forfettario di 4.500 euro più Iva.

Inizialmente il via ai lavori era previsto per marzo, ma il Covid aveva bloccato tutto. “I Vigili del Fuoco si sarebbero dovuti trasferire al magazzino della Società Frutticoltori Campodenno ancora a fine febbraio, in vista dell’inizio dell’intervento previsto per marzo – racconta il sindaco Daniele Biada –. L’accordo era che per i primi di luglio, a lavori ultimati, i Vigili avrebbero lasciato libero almeno in parte il magazzino, per consentire il deposito dei cassoni. Il Coronavirus ha fermato tutto, così ora i tecnici hanno dovuto individuare un nuovo spazio, visto che i lavori dureranno quattro mesi e il magazzino della Sfc non poteva più essere occupato”.

A brevissimo, quindi, i pompieri traslocheranno nel magazzino di Dercolo, sicuramente baricentrico rispetto alle altre frazioni e particolarmente adatto dal punto di vista viabilistico, dal momento che consente un accesso diretto sulla strada provinciale.

