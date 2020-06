Una nuova area ludico-sportiva in località Planet a Cogolo di Peio

Una nuova area ludico-sportiva sorgerà in località Planet a Cogolo di Peio: ha preso il via in questi giorni, infatti, un nuovo importante intervento che riqualificherà la fruizione turistica dell’intera valle.

Proprio in queste ore sono iniziati i lavori del primo lotto, consistente in una piastra del ghiaccio regolamentare con utilizzo polifunzionale nel periodo estivo (tennis, calcetto, pallacanestro, pallavolo e manifestazioni varie).

Il termine dei lavori è previsto per il mese di ottobre di quest’anno.

Si tratta del primo intervento di una serie di lotti che si susseguiranno: il prossimo, ormai imminente visto che il progetto esecutivo è già stato predisposto e autorizzato, riguarderà la realizzazione di un grande parco giochi con due laghetti, di cui uno balneabile, e un’area relax.

Le altre opere in programma consistono in un parcheggio, un edificio polifunzionale e una nuova pista da fondo con un tratto illuminato per l’utilizzo notturno.

