Turismo, Testor (Lega): «Bene riapertura confini Austria Italia»

“Apprendo con soddisfazione la notizia della riapertura dei confini tra Austria e Italia, lo scorso 29 maggio sono stata al Brennero per chiedere simbolicamente al premier Kurz la riapertura dei confini mentre in parlamento da tempo ho sottolineato la necessità di ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen necessario non solo per far ripartire il turismo nelle regioni confinanti ma in tutto il Paese“

Lo dichiara la senatrice della Lega, Elena Testor, che nelle scorse settimane aveva presentato un’interrogazione urgente al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e chiesto al Presidente del Comitato Schengen, Eugenio Zoffili di sollecitare il Governo ad intervenire in audizione svoltasi poi lo scorso 4 giugno col sottosegretario al Ministero degli Esteri, Ivan Scalfarotto che aveva assicurato l’impegno della Farnesina a seguire la questione.

“Oggi da un dossier della Rur (Rete Urbana delle Rappresentanze) emerge che questi mesi di blocco della mobilità fra regioni e internazionale sono costati all’industria del turismo italiano, che è bene ricordare vale il 13% del Pil, una perdita di 10 miliardi di euro e di 29,4 milioni di turisti pari al 23% del totale annuo. Dati ancora molto sconcertanti che confermano l’importanza di poter ripartire prima possibile e recuperare soprattutto i turisti provenienti dai paesi europei più vicini – prosegue Testor – segnali incoraggianti vengono dalle prenotazioni di questi giorni nelle nostre località montane del Trentino-Alto Adige e da martedì 16 giugno saremo felici di accogliere nuovamente gli amici austriaci che vorranno trascorrere le vacanze nel nostro Paese” – conclude la senatrice leghista.

