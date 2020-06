Riaperta stamani la scuola materna di Borgo Lares

Riaperta stamani anche la scuola materna di Borgo Lares, comune nato, come noto, dalla fusione di Bolbeno e Zuclo.

Un momento importante per questa comunità che vuole ripartire, dopo lo stop forzato imposto dal Coronavirus, sottolineato anche dalla presenza dell’assessore provinciale Roberto Failoni e del sindaco Giorgio Marchetti.

“Ci tenevo ad essere presente al primo giorno di riapertura qui con i bambini e le famiglie di Borgo Lares – ha detto Failoni. – Ho visto dei bambini felici di ritrovare i loro compagni e le loro maestre, e questa era la cosa più importante. Ho visto anche genitori e nonni contenti di poter fare di nuovo affidamento su un servizio qualificato e sicuro, così importante per la comunità. Quello di oggi è un nuovo segnale di ritorno alla normalità, di cui abbiamo tutti bisogno. Un grazie sincero a tutti che anche in questo Comune si sono adoperati per il riavvio di un’attività indispensabile sul piano sociale ed educativo”.

La struttura di Borgo Lares, che comprende scuola materna e scuola per l’infanzia, risale al 1936, è realizzata nel verde, perfetta per il suo scopo, e ha attraversato la storia di queste comunità, che ovviamente nutrono per essa un affetto particolare.

La sua riapertura rappresenta dunque un momento molto significativo, per tutte le famiglie che usufruiranno del servizio e anche per il personale coinvolto. Stamani, ad accompagnare il nipote, anche una nonna che ha lavorato per 25 anni nella scuola.

“C’è stato uno sforzo importante da parte di tutti – ha sottolineato il sindaco Marchetti – a partire dalla coordinatrice Scarpellini, perché le procedute di sicurezza, giustamente, sono molto aumentate dopo l’inizio della pandemia. Abbiamo usato pertanto tutti gli accorgimenti necessari, per offrire un servizio pienamente sicuro. Sono 14 in questo momento i bambini iscritti. Le famiglie chiedevano la riapertura della scuola, il che è comprensibile: hanno passato un periodo difficile, alcune di esse hanno finito alle ferie a disposizione o entrambe i genitori devono tornare a lavorare. Poter contare sulla scuola materna è dunque un aiuto importante anche per loro, oltre che rendere possibile il ritorno alla socialità, al gioco, ai percorsi educativi dei bambini”.