Partecipa al bando “Coliving” per vivere a Luserna. 4 anni di affitto gratis

In Trentino è nato un progetto di abitare collaborativo all’interno del Distretto famiglia della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri denominato “Coliving collaborare condividere abitare”.

Il progetto punta ad invertire le tendenze di spopolamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e prevede la messa a disposizione di 4 alloggi da arredare di proprietà di Itea spa nel Comune di Luserna, con contratto di comodato a titolo gratuito (le spese sono a carico del locatario) per un periodo di 4 anni.

In cambio, i partecipanti dovranno impegnarsi nei confronti della comunità di Luserna contribuendo con attività di volontariato a favore del benessere di tutti.

Il progetto vede coinvolte la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il Comune di Luserna, la Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e Ufficio politiche della casa del Dipartimento Salute e politiche sociali – Fondazione Franco Demarchi ed Itea. Gli obiettivi generali di “Coliving” sono: favorire il ripopolamento del territorio, sostenere l’autonomia dei giovani, utilizzare la forma del coliving quale strumento strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, rinsaldare o dare vita a nuove reti sociali che condividono l’idea di un welfare generativo mettendo al centro politiche giovanili, abitative, sociali e lavorative, che insieme concorrono alla costruzione di patti fiduciari tra nuove generazioni e abitanti dei territori.

Il bando ha scadenza il 3 agosto 2020 ed è rivolto nello specifico a 4 giovani nuclei famigliari, con o senza figli, che vogliono mettersi in gioco e costruire un percorso di vita nuovo all’interno della comunità di Luserna.

I requisiti principali per partecipare sono:

-il soggetto richiedente deve essere under 40;

-non deve risiedere sul territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri da almeno 2 anni;

il nucleo famigliare deve raggiungere almeno un reddito minimo (maggiori dettagli nel bando).

-Partecipare non significa però solo risiedere a Luserna, ma far parte in modo attivo della comunità. Proprio per questo ai nuclei famigliari verrà richiesto un particolare impegno sia nella creazione di un progetto di abitare collaborativo che di impegno nei confronti della comunità.

Info sul bando: tel. 0464 784170 sito: www.altipianicimbri.tn.it/La-Comunita/Comunicazione/News/ – Info sul Comune di Luserna:https://www.comune.luserna.tn.it/