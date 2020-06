Malori studenti hotel a Folgarida: il virus era sulle maniglie

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio due comitive di studenti in vacanza in Trentino si erano sentite male in un hotel di Folgarida.

Dalle analisi condotte dall’Azienda Sanitaria poco più tardi si è scoperto che i giovani avevano contratto il norovirus, un tipo di virus che si propaga da persona a persona tramite alimenti contaminati oppure per contatto con superfici contagiate.

Questo virus è parecchio resistente: può durare nell’ambiente esterno fino a 15 giorni e resistere a temperature oltre i 60 gradi .

Dalle analisi condotte sempre dall’Azienda Sanitaria è ora emerso che il virus era presente sulle maniglie per accedere alla hall e negli arredi dei bagni in uso comune.

Il norovirus è quindi arrivato attraverso qualche cliente dell’albergo già infettato, ma non è possibile risalire a chi. Questo virus ha provocato negli studenti forti dolori allo stomaco, vomito e in alcuni casi anche qualche linea di febbre.

La prima scolaresca proveniente da scuole secondarie di primo grado dell’Emilia Romagna e della Toscana era arrivata in Val di Sole verso la fine di gennaio.

La metà dei ragazzi ospitati dell’albergo (100 studenti su 200 totali) aveva contratto il virus e 11 di loro erano stati portati all’ospedale di Cles, da dove poi vennero dimessi il giorno dopo.

La seconda studentesca proveniente dalle Marche era arrivata nello stesso albergo i primi di febbraio. In questo caso si erano registrati una trentina di contagiati con ovviamente gli stessi sintomi degli studenti precedenti.

La struttura aveva quindi deciso di chiudere in via precauzionale e di procedere alla sanificazione. Dopo la fine del loockdown imposto per via del Coronavirus la struttura ha ora riaperto ai turisti.