L’utilizzo del binario Whirpool potrebbe favorire la metropolitana di superficie

L’autorizzazione ai treni della Valsugana di percorrere il “ binario Whirpool” per raggiungere la nuova officina di manutenzione di Trentino Trasporti che sarà costruita a Spini utilizzando un lotto di una superficie complessiva di circa 53.200 metri quadrati, di cui 11.000 occupati dallo stabilimento, mentre il collegamento dei treni a scartamento normale avverrà tramite l‘attuale Scalo Filzi, potrebbe aprire nuovi scenari per la mobilità alternativa.

La prima conseguenza potrebbe essere quella che i treni della tratta Trento – Bassano potrebbero non concludere più la loro corsa alla stazione ferroviaria, ma variare il loro percorso per raggiungere le stazioni di Trento Nord zona commerciale e Gardolo concretizzando così quel progetto di metropolitana di superficie del quale se ne parla ormai da alcuni anni.

L’ipotesi si articolerebbe su 21 nuove fermate a servizio dei quartieri e nello specifico per Via Brennero, Villazzano e Povo, Pergine, Cirè, Civezzano, Cognola, Gardolo e ferrovia dell’Avisio per Meano e Cembra.

Progetti possibili in futuro, la cui realizzazione diventa da oggi più facile per via del nuovo tracciato ferroviario che non è più ad uso privato.

Ma si tratta anche di un progetto a basso costo e di attivazione veloce.

I pendolari potrebbero raggiungere la sede di lavoro senza essere costretti a cambiare mezzo di trasporto o ad utilizzare mezzi propri.

Il nuovo servizio potrebbe poi andare ad ottimizzare gli orari delle ferrovie Trento Malè e Valsugana. Sarebbe una visione rivoluzionaria del trasporto urbano realizzabile con l’acquisto di tram su rotaia, dal momento che il parco treni di Trentino Trasporti non è sufficiente a coprire la nuova necessità di mezzi.

Un sogno? Forse. Progetto realizzabile ? Forse, ma l’importante sarebbe discuterne. (l.d)

