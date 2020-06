Gli strafalcioni grammaticali di Elisabetta Bozzarelli e l’opportunismo della “solita” sinistra trentina

Se lo strafalcione è del centro destra, diventa subito virale e non può far altro che confermare quell’ignoranza insita in ogni persona che non sia di sinistra. Questa almeno la convinzione dei radical chic della sinistra, o almeno di quei pochi rimasti.

Se invece lo strafalcione è di sinistra, beh allora è colpa di quel birbante del correttore automatico che potrebbe essere tacciato anche di essere fascista.

Due i recenti casi eclatanti. Il primo è il commento della consigliere comunale Elisabetta Bozzarelli ( PD) che nel suo post su Facebook scrive che al ritorno nella scuola materna della figlia, spera di non trovare “chi è forse in trans da conferenza stampa”.

Non sia mai che la Bozzarelli si sia sbagliata a scrivere, la colpa è naturalmente del correttore automatico. Ma noi abbiamo provato e il correttore automatico non centra proprio nulla.

Poi comunque nel dubbio il post è stato rimosso, non si sa mai che stavolta quelli di sinistra non si siano dimostrati così colti come dicono di essere.

Torniamo alla nostra Elisabetta Bozzarelli che dopo le bocciature in serie per tutte le cariche possibili (da segretaria del PD a candidato sindaco, a candidata per il parlamento) farebbe meglio ad allontanarsi da un PD capace solo di illuderla.

Dice di sperare di non incontrare nessun rappresentante politico di maggioranza in occasione della riapertura della “sua” scuola d’infanzia? In quel caso cosa farebbe? Si sdraierà per terra in segno di protesta, oppure meglio in ginocchio?

Tornerà sui suoi passi per ripresentarsi il giorno dopo?

A darle fastidio non è tanto la passerella in se stessa, piuttosto chi la fa. All’epoca degli Olivi, dei Rossi o dei Dallapiccola tutto andava bene, ma oggi non più. Non risultano infatti commenti del genere da parte della Bozzarelli quando all’inaugurazione delle scuole nella legislatura di sinistra Ugo Rossi e Sara Ferrari imperversavano in tutte le scuole della provincia di Trento.

La presenza della giunta all’apertura delle scuole è un fatto importante che dimostra che le istituzioni sono vicine alla comunità, cosa che il partito della Bozzarelli ha dimenticato di fare ormai da tempo visti i risultati delle ultime elezioni di ottobre 2018.

La dichiarazione della Bozzarelli è ancora più grave perché detta da una consigliera comunale e quindi rappresentante delle istituzione, cioè da colei che dovrebbe dare il buon esempio. Insomma, come sempre esce la solita invidia del popola della sinistra incapace di rispettare chiunque non la pensi come lui.

Ed è pure andata bene all’assessora Segnana che non si è presa della razzista.

Ma forse Elisabetta Bolzarelli ha ragione: la passerella è tradizionalmente rossa e quindi può calpestarla solo chi è comunista; a chi non lo è non concesso. (c.c.)