Attività commerciali dopo il lockdowwn: da Venezia arriva una sentenza rivoluzionaria

E’ solo una sentenza di primo grado, ma potrebbe essere un apripista verso un atteggiamento del tutto diverso che rivoluzionerebbe il post look down per le attività commerciali.

Come riporta il Gazzettino il Tribunale Civile di Venezia ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dall’avvocato Daniela Ajese nei confronti del Centro Commerciale Nave de Vero di Marghera di proprietà della società Blo srl di Milano, nei confronti della richiesta di pagamento di un trimestre d’affitto per un totale di 50 mila euro.

I mesi interessati erano quelli del look down e come è successo in tutta Italia il centro commerciale era stato chiuso per disposizione governativa.

La sentenza emessa dalla giudice Tania Vettore è destinata a rivoluzionare i rapporti di locazione prima di tutto per gli operatori economici le cui attività si trovano all’interno dei centri commerciali, ma in subordine anche per tutti gli altri.

Nella sentenza è intimato alla Blo srl di non incassare alcun pagamento dall’Istituto bancario che ha emesso la fidejussione di garanzia del versamento del canone di locazione ed alla banca del locatario di non procedere al pagamento dei 50 mila euro richiesti dalla proprietà.

La sentenza risponde all’emergenza del momento e tutto tornerà in discussione a fine mese nella prima udienza della causa Civile, ma resta un prezioso precedente in tutte le cause di morosità che riguardano le attività alle quali è stato impedito di lavorare.

Non solo, ma potrebbe essere utile anche in quei ricorsi presentati da chi si è visto scalare dalla cauzione gli importi degli affitti.

Senza sottovalutare il possibile danno d’immagine per il commerciante che si vede attivare la clausola di morosità della Fidejussione non certo per colpa propria.

