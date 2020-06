1000 partecipanti al webinar “Gestione in sicurezza dei servizi estivi”

Alla luce della pubblicazione delle “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti”, la Provincia autonoma di Trento, tramite l’Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili, in collaborazione con tsm-Trentino School of Management, il Dipartimento salute e solidarietà sociale e il Dipartimento di Prevenzione APSS, ha organizzato la prima edizione del webinar “Gestione in sicurezza dei servizi estivi” della durata di 5 ore, che si è tenuto il 10 e 11 giugno.

Il corso online è obbligatorio per tutti coloro che vogliono attivare servizi estivi e va frequentato prima di aprire il servizio all’utenza e prima della presentazione della Scia in Comune.

Vista la numerosa partecipazione, il percorso di formazione sarà riproposto – in forma di FAD (Formazione A Distanza) – la prossima settimana. La partecipazione al corso è gratuita.

Alla luce delle “Linee guida” nazionali, con un’azione veloce ed efficace la Provincia autonoma di Trento ha riadattato il testo al contesto trentino, ma non si è fermata qui e ha organizzato anche un Corso di formazione per gli operatori che gestiscono servizi conciliativi estivi, al fine di garantire massima sicurezza nello svolgimento degli stessi e di realizzare – nella FASE 2 dell’emergenza COVID-19 – adeguate opportunità organizzate e sicure di socialità, gioco ed educazione per bambini e ragazzi.

Il corso, a cura dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con tsm-Trentino School of Management, ha una durata di 5 ore ed è destinato a tutto il personale, anche volontario, degli enti gestori che dovrà essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione da Covid-19 e sull’adeguata applicazione delle Linee guida, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che afferiscono al servizio.

Il corso descrive i contenuti della delibera sulle Linee guida della PAT per la gestione in sicurezza dei servizi estivi, con una premessa sulle Linee guida emanate anche a livello nazionale.

Il corso sarà organizzato attraverso:

– 1° edizione di webinar costituita da 2 incontri di 2 ore e mezza ciascuno.

Il primo incontro sarà di carattere sanitario per Covid-19 mentre il secondo incontro sarà maggiormente incentrato sul progetto organizzativo.

– 1° edizione di recupero in FaD, che proporrà le registrazioni dei due incontri in webinar e sarà a disposizione dalla settimana successiva previa iscrizione sul sito di tsm.

L’attestato non verrà inviato automaticamente al termine del corso, ma dopo alcuni giorni a seguito di una verifica sui dati ricevuti dai partecipanti e sull’effettivo completamento della formazione.

