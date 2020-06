Stanno per riaprire le aree gioco a Lavis

Una bella notizia per i bimbi di Lavis: lunedì prossimo, 15 giugno, finalmente riapriranno le aree gioco del paese.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale che, attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, chiarisce anche i motivi per cui, fino ad oggi, le aree gioco sono rimaste chiuse.

«Fin dall’inizio della pandemia l’Amministrazione comunale ha operato secondo due principi: tutelare la salute della popolazione e rispettare le regole stabilite da Stato e Provincia Autonoma – si legge nel comunicato –. Il DPCM del Presidente del Consiglio del 17/05/2020 ha previsto, a partire dal 18 maggio, l’apertura delle aree giochi presenti nei parchi, purché senza assembramenti, nel rispetto delle distanze e con bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni accompagnati da un adulto».

In capo al gestore delle aree gioco (cioè il Comune in questo caso) il DPCM ha previsto l’obbligo di eseguire “controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature, con pulizia approfondita e frequente delle superficie più toccate, almeno giornaliera” nonché “la supervisione sull’utilizzo delle mascherine per tutte le persone di età maggiori ai 3 anni”.

«A tal proposito l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha dichiarato che “appare evidente che tali previsioni risultano inattuabili” – prosegue l’amministrazione comunale –. Non si tratta dunque solo di “pulire qualche giochino”, ma di mettere in pratica tutto quanto necessario per rispettare le norme prodotte per tutelare la nostra salute e in particolare quella dei più piccoli. Norme che possono sembrare troppo restrittive o eccessive, ma che così sono e ci ricordano che l’emergenza non è finita».

Per questo motivo la Giunta ha deciso di non revocare l’ordinanza che prevede la chiusura delle aree gioco. «Ed è per questo che in queste settimane sono stati apposti cartelli e transenne per non fare utilizzare i giochi – si legge in conclusione –. Non piace a nessuno chiudere le aree gioco, ma il primo compito di un’Amministrazione è garantire la sicurezza e la salute delle persone e il rispetto delle leggi. Per concludere, si ricorda che le disposizioni del DPCM del 17/05/2020 sono efficaci fino al 14/06/2020 e che quindi, salvo nuove previsioni statali o provinciali che dovranno eventualmente essere valutate, le aree gioco saranno riaperte a partire da lunedì 15/06/2020 dopo aver effettuato una pulizia a fondo di tutti i giochi con idropulitrice».