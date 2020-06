Il coronavirus colpisce anche Pomaria. Annullata la 16° edizione

Il Coronavirus, che già tante manifestazioni “mancate” si è lasciato alle spalle, colpisce anche Pomaria, la manifestazione organizzata in autunno dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole.

Il Comitato di Gestione della Strada della Mela e il Comitato di Pomaria, riunitisi in videoconferenza nelle trascorse settimane, hanno preso la decisione di annullare la 16ª edizione di Pomaria in programma a Casez di Sanzeno il 10 e 11 ottobre 2020.

Non è stata una decisione semplice da prendere ma le attuali disposizioni in materia di organizzazione eventi non permettono di programmare con serenità una manifestazione che vuole accogliere migliaia di persone provenienti da tutto il territorio nazionale.

La decisione è stata presa anche a seguito dell’emanazione della delibera provinciale “Emergenza sanitaria COVID – 19 Determinazione in ordine a eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi e all’aperto” che prevede la sospensione di tutte le manifestazioni promosse o co-organizzate dalla Provincia Autonoma di Trento fino al 15 ottobre 2020.

Pur annullando una manifestazione che, con migliaia visitatori ogni anno, è un orgoglio per la Strada della Mela, l’Associazione non vuole perdersi d’animo e sta programmando alcune iniziative per l’autunno per dare valore a tutte le produzioni e per far vivere agli ospiti che sceglieranno di soggiornare nelle Valli del Noce delle esperienze autentiche, ovviamente in tutta sicurezza.

Nel corso dell’estate verranno presentati tutti i dettagli delle iniziative, ma quel che è certo è che protagonisti anche quest’anno saranno tutti i prodotti che il territorio delle Valli del Noce offre, naturalmente la mela, ma anche le specialità lattiero-casearie, i salumi, i dolci, il vino e i distillati, le birre, la frutta, gli ortaggi, il miele, le piante officinali e i tanti prodotti trasformati.

