Erogazione mutui immobiliari: nel 4° trimestre 2019 a Trento + 10,5%

Relativamente all’erogazione di mutui immobiliari ci sono dei miglioramenti percentuali in Trentino, ma non in Alto Adige.

Questo potrebbe far pensare ad una possibile possibile ripresa del mercato.

La città di Trento ha chiuso il terzo quadrimestre del 2019 con un +10,5%, Bolzano con – 8,5. Ancora più interessante il dato di Trento se rapportato al -8,4 % di due anni. Purtroppo il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid che finirà per sfalsare tutti i dati annuali. Vediamo nel dettaglio la situazione delle due Province.

Le famiglie trentine e altoatesine hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 369,2 milioni di euro, che collocano la regione all’11° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 2,41%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +1,3%, per un controvalore di +4,8 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi dell’intero anno solare 2019, la regione Trentino-Alto Adige mostra una variazione negativa pari a -8,5%, per un controvalore di -97,2 milioni di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.052,9 milioni di euro, volumi che rappresentano il 2,15% del totale nazionale.

PROVINCE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – Nel quarto trimestre 2019 le province del Trentino-Alto Adige hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Bolzano ha erogato volumi per 190,0 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -6,0%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 549,6 milioni di euro, pari a -8,5%.

Nella provincia di Trento sono stati erogati volumi per 179,2 milioni di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +10,5%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 503,3 milioni di euro (-8,4%).