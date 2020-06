Campodenno finalmente libero dal Covid. Il sindaco Biada: «Abbiamo superato un momento difficile, ma dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni»

A Campodenno, finalmente, non si registrano più persone positive al Covid-19.

Dopo quasi 90 giorni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, il numero di cittadini affetti da Coronavirus ha raggiunto lo zero.

In tutto i contagiati nel Comune della Bassa Val di Non sono stati 17, che rappresentano un dato in percentuale rispetto al numero di abitanti superiore alla media provinciale, ma per fortuna a Campodenno la pandemia non ha causato nessun decesso.

“È stato un periodo di restrizioni, di preoccupazioni per la cittadinanza e di intenso impegno per gli amministratori – spiega il sindaco Daniele Biada –. Durante questi tre mesi mi sono premurato di sentire periodicamente i concittadini positivi per dimostrare loro vicinanza e garantire l’aiuto che ogni amministrazione ha il dovere istituzionale di assicurare. Ora possiamo gioire per aver superato un difficile momento storico, nella speranza che il nuovo Coronavirus abbia davvero perso la sua iniziale aggressività”.

Per il primo cittadino di Campodenno non bisogna comunque abbassare troppo la guardia. “Dobbiamo cercare di tornare alla normalità il prima possibile – aggiunge il sindaco – ricordandoci assolutamente di perseverare nel rispettare i comportamenti precauzionali previsti dalle disposizioni”.

“Solo così, infatti – conclude Daniele Biada –, saremo certi di contribuire al mantenimento del diritto umano fondamentale rappresentato dalla salute, condizione necessaria per incentivare la ripresa economica”.

