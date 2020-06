Automobile contromano in via Barbacovi

L’autovettura proveniva da via Piave e si è immessa in via Barbacovi contromano per scendere verso il Tribunale. Nella giornata di ieri mattina gli operai stavano facendo i lavori di asfaltatura in via Barbacovi a Trento quando una piccola utilitaria gli è passata di fianco.

I due movieri che erano presenti per regolare la circolazione della via, visto che era ridotta da due ad una corsia per lavori di asfaltatura, sono stati bravissimi nel fermarla in tempo evitando così il peggio.

Il conducente, un uomo intorno ai 50 anni, si sarebbe comunque fermato lo stesso visto che davanti a lui l’unica corsia libera era occupata da un camion fermo al semaforo rosso.

