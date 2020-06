Trento, istituto Friedman: «Con Buratti perdiamo un liberale guerriero, il nostro cordoglio»

“La notizia della scomparsa dell’amico Giorgio Buratti mi addolora profondamente. Giorgio era una persona straordinaria, un liberale combattivo, un vecchio saggio, un filosofo popolare che non ha mai abbandonato alcuna battaglia per le idee comuni, fino all’ultimo è stato un guerriero leale e sincero, un vero liberale che aveva a cuore le sorti delle aziende trentine e della sua amata terra. Giorgio ha aderito all’Istituto Friedman sin dalla sua fondazione, partecipato attivamente con idee, proposte e consigli alla nostra crescita, restando sempre al nostro fianco in ogni battaglia in Trentino e in Italia. Ricorderemo per sempre Giorgio tutti quanti con grande affetto. Da parte mia e dell’Istituto Friedman i nostri più profondi sentimenti di cordoglio rivolti alla sua famiglia, agli amici di Confcommercio e all’intera Comunità trentina.”

Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, ricorda Giorgio Buratti, Vicepresidente di Confcommercio Trentino e membro dell’Istituto Friedman.

Giorgio Buratti è scomparso ieri all’età di 74 anni stroncato da un male incurabile scoperto circa un anno fa.

Aveva iniziato quasi 40 anni fa a gestire il bar interno della Confcommercio di via dei Solteri per poi diventare parte integrante del sindacato a cui aveva dedicato la sua vita. Sua era stata anche la gestione del bar G 91 in piazza Vicenza.

Era stato presidente per oltre 30 anni della Fipe, la categoria dei baristi e ristoratori, aderente all’Unione commercio di Trento.

Tra le sue battaglie ricordiamo quella contro la legge sul divieto di fumo nei locali introdotta dalla legge Bersani ad inizio anni 2000 in Provincia.

Negli anni era diventato vice presidente dell’Unione prima, consigliere della Seac e consigliere della Terfin dopo ed infine vicepresidente della servizi imprese.