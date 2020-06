Operatore socio sanitario, entro il 23 giugno le iscrizioni ai corsi

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari organizza un corso per operatore socio sanitario nelle sedi di Trento, Rovereto, Tione di Trento e Ziano di Fiemme.

L’Oss si occupa della cura degli ambienti di vita, garantendo il comfort e il benessere delle persone: una figura polivalente che, all’interno di un team, collabora con altri professionisti per soddisfare i bisogni quotidiani della persona con competenze tecniche e relazionali finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo dell’autonomia.

Il corso ha una durata di 15 mesi per le sedi Tione e Trento mentre per le sedi di Rovereto e Ziano sarà svolto in modalità intensiva per 12 mesi.

È prevista la frequenza obbligatoria con lezioni teoriche dal lunedì al venerdì a cui seguiranno attività di laboratorio e periodi di tirocinio.

Per iscriversi è necessario avere 17 anni (per le sedi di Tione e Ziano è richiesta la maggiore età), essere in possesso del diploma di terza media e aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro martedì 23 giugno.

Il bando e il modulo di iscrizione sono disponibili a questo indirizzo.

L’esame di ammissione si terrà giovedì 9 luglio al Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento.

