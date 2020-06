Emergenza Covid 19: Bonus INPS ancora nel caos. In Trentino in molti non hanno ancora ricevuto un euro

La concessione del “ Bonus Autonomi” passato per alcuni casi da 600 a 1000 euro si rivela molto più complicata del previsto e vediamo il perché.

Prima di tutto non sempre sono cumulabili tra loro ed anzi l’ottenimento di uno può escludere gli altri e quindi bisognerebbe riuscire a valutare in anticipo la convenienza.

C’è l’aumento da 600 a 1.000 euro ma pare non essere automatico.

Ad esempio il bonus non spetta ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori stagionali diversi da quelli del turismo, ai commercialisti, architetti e simili per i quali manca il decreto interministeriale. Possiamo quindi dire che l’erogazione e l’aumento dovrebbe essere automatico, ma non per tutti però

In tal senso le imprese devono prendere come riferimento i ricavi, ma non possono fare altrettanto i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale.

Un’esclusione incomprensibile se consideriamo i tanti studi di professionisti con alle dipendenze dei collaboratori. E’ accessibile dai titolari di un assegno di invalidità, ma non può essere richiesto dai pensionati o da chi beneficia del reddito di emergenza.

Mentre può essere cumulato col reddito di cittadinanza fino all’importo massimo dell’indennità Covid. La soglia minima del calo del 33% del fatturato esclude i titolari di attività avviate nel 2019 e 2020.

Modalità di concessione alquanto macchinose anche perché la platea di riferimento è diversificata, quanto ampia.

Non solo partite Iva, ma anche collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alla gestione Ago Inps, stagionali del turismo, operai agricoli a tempo determinati e lavoratori dello spettacolo per i quali non è stato aumentato il bonus: sempre 600 euro.

Infine il sostegno è esentasse e non concorre al reddito ai fini fiscali ed è unicamente cumulabile con l’indennità di disoccupazione , l’assegno ordinario di invalidità, borse lavoro e premi lavoro occasionale sotto i 5 mila euro annuali.

Detto questo dobbiamo anche riferire che moltissime partite iva del Trentino devono ancora ricevere il primo bonus del mese di Marzo 2020

(l.d)