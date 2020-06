Torna a Denno la tradizionale Fiera dei Santi Gervasio e Protasio

Domenica 21 giugno torna nel centro storico di Denno la tradizionale Fiera dei Santi Gervasio e Protasio, con la partecipazione di commercianti ambulanti.

Per consentire lo svolgimento della fiera si è reso necessario sospendere il parcheggio e la circolazione di auto e moto nelle aree interessate.

Dalle 5 fino a mezzanotte di domenica 21 giugno, dunque, saranno chiuse al traffico con divieto di sosta via Giovanni Ossanna, piazza Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti (dall’incrocio di via Marconi fino all’incrocio con piazza Vittorio Emanuele), via Roma (dall’incrocio di piazza Vittorio Emanuele fino all’incrocio con via Giovanni Ossanna), via Dante, via Quetta e via Santi Gervasio e Protasio.

