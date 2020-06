“Le alte vie di Emanuele Stablum”: in dono alle famiglie di Terzolas il libro che celebra i 125 anni dalla nascita del loro illustre concittadino

“Scrivere un libro nel corso di questa pandemia mondiale è stata per me un’esperienza doppiamente coinvolgente. Innanzitutto perché nel libro si parla di un medico – figura oggi assimilata dall’opinione pubblica agli eroi – poi perché la pandemia ha rimesso in gioco quanto pensiamo di salute, malattia, sanità e cura”.

Ruggero Valentini, autore del libro “Le alte vie di Emanuele Stablum”, introduce con queste parole il suo volume edito da Vita Trentina per celebrare il 125esimo anniversario della nascita di Emanuele Stablum, “medico dell’anima, sacerdote del corpo”, avvenuta a Terzolas il 10 giugno 1895.

Proprio nel suo giorno natale, domani mattina alle 11, durante un incontro in municipio il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta consegnerà il nuovo libro di Valentini al sindaco di Terzolas Enrico Manini.

Il primo cittadino donerà poi il volume alle famiglie del paese a nome dell’amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà senza pubblico, in attesa di poter celebrare tutti insieme l’anniversario nel momento più opportuno.

LA VITA DI EMANUELE STABLUM IN 144 PAGINE – Emanuele Stablum è stato frate della Congregazione dei “Figli dell’Immacolata Concezione”: molti lo ricordano come medico dermatologo, i familiari come parente, gli abitanti di Terzolas come loro illustre concittadino, i dermatologi come caposcuola di un’importante istituzione ospedaliera, gli ebrei come Giusto, i cultori di figure di santità come Servo di Dio, i suoi confratelli come compagno di strada.

Da tutti questi punti di vista, lo scrittore Ruggero Valentini rilegge in 144 pagine la vita di fratel Emanuele.

A 15 anni Stablum si recò a Saronno, in provincia di Varese, per verificare la propria scelta di vita nel solco del carisma di Luigi Monti, il religioso infermiere ed educatore beatificato da papa Wojtila nel 2003.

Emanuele desiderava diventare prete e iniziò gli studi teologici ma, arrivato quasi alla conclusione, gli venne chiesto di abbandonarli per iscriversi alla facoltà di medicina.

Negli anni ‘30 e ‘40 diresse con competenza l’Idi di Roma, un ospedale dermatologico fondato dalla Congregazione dei “Figli dell’Immacolata Concezione”. Partecipò alla vita culturale, sociale ed ecclesiale dell’Italia uscita dal fascismo e dalla Seconda guerra mondiale.

In quegli anni salvò la vita a un centinaio di perseguitati, rifugiati ed ebrei, che nascose nell’ospedale vestendoli da frati o ricoverandoli come malati. Per questo lo stato di Israele gli ha attribuito il titolo di “Giusto tra le nazioni”.

Tra i soci fondatori dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, morì il 16 marzo 1950 all’Idi di Roma, dove è sepolto. La Congregazione vaticana per le Cause dei Santi lo ha indicato come Servo di Dio, primo passo sulla strada della beatificazione.

Il libro “Le alte vie di Emanuele Stablum” sarà disponibile anche in libreria. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0461.272660 o scrivere un’e-mail all’indirizzo edizioni@vitatrentina.it.