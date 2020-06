I commercianti dell’uncino chiedono la riapertura al traffico

“ Riaprire la Ztl dell’uncino” – Via Galilei, Via Roggia Grande e Via Calepina – è la chiara richiesta dei commercianti delle vie interessate che con la chiusura al traffico hanno dovuto affrontare un calo del fatturato del 40% medio.

Molte le situazioni critiche accentuate dalla chiusura forzata dei mesi scorsi e più che alla riapertura, i problemi salteranno fuori a fine anno. Molti i commercianti che si sono trasferiti o hanno chiuso le loro attività.

Da parte del comune solo promesse di manifestazioni, animazioni e arredo urbano, ma gli unici eventi che sono stati organizzati, sono stati finanziati dagli stessi commercianti.

Incontestabile il fatto che il movimento della gente sia tutto spostato a ovest, Piazza Fiera e Via Mazzini le strade più frequentate, e sopravvivere in tempi di crisi sia sempre più difficile.

La richiesta dei commercianti è quella di un’apertura anche temporanea della Ztl, in modo da favorire il passaggio con la speranza che non sia troppo tardi e che si sia in tempo per rilanciare il commercio.

C’è chi ha aperto un nuovo reparto outlet come Glo Calzature, (nella foto) chi ha provato con la svendita, ma se la gente non passa è tutto inutile.

Purtroppo c’è il concreto sentore che questa amministrazione comunale di centro sinistra, non avrà il coraggio nemmeno per un provvedimento temporaneo perché dovrebbe riconoscere i propri errori.

Ma i commercianti sottolineano come sarà alquanto difficile che il Comune rinunci agli incassi derivanti dalle multe per il transito in una Ztl mal segnalata e che di fatto impedisce qualsiasi via di fuga per riparare l’errore.

Si può dire che dalla chiusura al traffico c’è chi ci guadagna e chi ci perde, ma per evitare una desertificazione autunnale sarebbe opportuno almeno un provvedimento temporaneo di riapertura al traffico.

(l.d.)