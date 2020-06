Confermati da Fugatti gli oltre 46 milioni di euro per i lavori sulla viabilità della Valsugana

Sono state due le question time riguardanti la viabilità della Valsugana a cui il governatore Maurizio Fugatti ha riposto stamane in aula consiliare.

Nella prima il consigliere di Agire Claudio Cia ha chiesto alla Giunta se sia a conoscenza, e cosa intenda fare, di un cantiere sulla statale della Valsugana a Ospedaletto fermo dall’ottobre 2019 e che crea una situazione di pericolo.

Il presidente Fugatti ha risposto che il cantiere è stato sospeso dal 23 dicembre al 12 febbraio e poi dal 16 marzo al 14 aprile per emergenza Covid.

Dal 30 aprile i lavori sono fermi in attesa della variante 7 prevista nella seconda metà di giugno, i lavori riprenderanno fino alla conclusione prevista entro l’anno.

Nella seconda Roberto Paccher (Lega) ha chiesto all’assessore ai lavori pubblici se le opere relative alla Valsugana, che hanno subito un rallentamento in seguito all’emergenza Covid, siano confermate e con quale programmazione di massima.

Il presidente Fugatti ha detto che la programmazione degli interventi stradali e per le ciclabili previsti sono confermati per un totale di risorse di 36 milioni e 600 mila per le strade e di 9 milioni e 600 mila per le ciclabili. Confermato anche l’intervento per il raddoppio della statale tra Castelnuovo e Grigno.

Bene, in replica per Paccher, le conferme dei lavori e in particolare l’intervento per la retta di Ospedaletto. Ottima anche la conferma per lo sviluppo delle ciclabili.