Ambiente: oltre 800 firme in poche ore per salvare il Lago Santo di Cembra

Il Gruppo Unitario per le Foreste Italiane e the Outdoor Manifesto hanno lanciato su Change.org, la piattaforma di petizioni on-line, un appello pubblico rivolto a Damiano Zanotelli, sindaco di Cembra, alla Provincia di Trento, al Presidente della provincia Fugatti e al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa per fermare i lavori sul Lago Santo di Cembra.

La petizione, che in poche ore ha sorpassato le 800 firme, ricorda come il Lago Santo esprima una tipologia di habitat unica e rara per il Trentino e l’Europa e che rientra tra i soggetti meritevoli di protezione secondo la Direttiva Habitat dell’Unione.

Al momento i progetti di lavoro che coinvolgono il Lago prevedono interventi di innalzamento della spiaggia, la costruzione di un pontile di 20 metri e la creazione di un’area attrezzata con panche, tavoli e giochi.

Interventi che, come rilevano le associazioni nel testo dell’appello, cagionerebbero un’alterazione irrimediabile dell’ambiente del Lago che ancora presenta un alto grado di naturalità.

“Se lo scopo è quello della promozione turistica della zona, avrebbe maggior senso conservarne la naturalità che la rende preziosa, in un’ottica di sviluppo sostenibile che non elimini gli elementi attrattivi naturali sostituendoli con elementi artificiali e costosi che i turisti possono trovare anche nelle zone urbane di provenienza.

In un’epoca in cui l’opinione pubblica diventa via via più sensibile alla protezione dell’ambiente, le istituzioni dovrebbero puntare su una reale valorizzazione – che non può che essere conservativa – delle tante bellezze naturali del Trentino-Alto Adige, anziché sdegnare i cittadini di tutta Italia con il continuo sfregio delle stesse.” Così si chiude l’appello delle associazioni ambientaliste.