Val di Sole: chiusa la pista ciclopedonale per lavori di asfaltatura

Per tutta la settimana, fino a venerdì 12 giugno compreso, la pista ciclopedonale della Val di Sole resterà chiusa.

Poiché il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, che si occupa dei percorsi ciclopedonali provinciali, ha intenzione di eseguire l’asfaltatura di alcuni tratti lungo la pista ciclopedonale della Val di Sole, si è resa necessaria la chiusura al traffico (anche pedonale) del percorso stesso.

Non sarà quindi possibile transitare sulla pista fino a venerdì e comunque fino a fine lavori. I Comuni interessati sono quelli di Caldes, Croviana e Cles.

DA MOSTIZZOLO A COGOLO DI PEIO A PIEDI O IN SELLA ALLA BICICLETTA – La Val di Sole è attraversata da una pista ciclopedonale per famiglie che la percorre risalendo il fiume Noce, per 35 km, da Mostizzolo fino a Cogolo di Peio, ricalcando il tracciato di antiche strade di collegamento o di strade arginali e di campagna.

Il tracciato non è impegnativo e copre un dislivello complessivo di 565 metri.

Nel periodo primaverile ed estivo si possono scegliere vari percorsi, utilizzando il treno Dolomiti Express (servizio Treno+Bici) e i Bici Bus, appositamente attrezzati per il trasporto delle bici, per integrare gli itinerari o risalire comodamente dal fondovalle. Le biciclette sono noleggiabili in numerosi noleggi presenti in tutta la valle.

Il percorso ciclopedonale della Val di Sole, come detto, prende avvio in corrispondenza del ponte di Mostizzolo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria Trento-Malé. Continuando a risalire la valle si raggiunge Cogolo di Peio dopo quasi 35 chilometri di pedalate.