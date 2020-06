Rinasce «Radio Spazio 3», la nuova web Radio dell’Altogarda

La nuova web Radio dell’Altogarda nasce nel 1978 a Riva del Garda per iniziativa di un gruppo di lavoro che in quell’anno si staccò da Canale 6/4 (rete televisiva), nel 1982 trasferisce la sede operativa ad Arco e sin dall’inizio diventa una delle radio locali più seguite, purtroppo nel 1993, colpevole la nuova legge Mammì, la radio chiude i battenti.

Dopo 26 anni di inattività, un gruppo di amici, tra i quali anche alcuni dei vecchi conduttori, decide coraggiosamente di rimettersi in gioco.

Il tutto parte, dando corpo alla rinascita, da una pagina Facebook che in poche settimane raggiunge oltre i 2000 like e le quasi 3.000 interazioni quotidiane; aderiscono a questa iniziativa personaggi locali e nazionali e il modello web darà una visibilità totale non solo in Trentino ma anche oltre confine, i contatti su Facebook dimostrano che le adesioni provengono da tutte le regioni della penisola con dei gradimenti veramente sorprendenti.

Pubblicità Pubblicità

La più grande sorpresa proviene dalla fascia di età compresa tra i 13 ed i 20 anni che si è immediatamente interessata alla novità.

Band di giovani di vasta provenienza (regionali e extraregionali), hanno già inviato registrazioni e hanno espresso il desiderio di potersi esibire dal vivo, a tutt’oggi lo spazio delle video richieste è quasi esaurito e per la Radio questo è un incredibile e inatteso successo.

I vari programmi che spazieranno dalla musica di vari generi alla cultura, dalle notizie locali allo sport, dal benessere fisico al fitness e tanti altri argomenti ancora.

Pubblicità Pubblicità

«Lo spirito della radio è quello legato al sociale e oggi, vista la difficoltà del momento – spiega Sergio Leoni – la prima idea maturata è quella di un impegno nell’aiutare la rinascita delle attività gardesane nel post Covid-19 ossia nell’organizzare serate nei locali che hanno riaperto o apriranno a breve, mettendo a disposizione animazione, musica, deejay e tutto quello che potrà servire per una veloce ripresa della nostra comunità».

«Una nuova radio e la formula vincente non potrà essere che quella di stare in prima linea per riportare energia e speranza – aggiunge Leoni – per fare avvicinare i giovani ad un mondo radiofonico forse dimenticato organizzando serate pubbliche e concerti, dando la possibilità ai giovani talenti di esibirsi dal vivo mandando in onda i loro inediti e i migliori Deejay arriveranno ovunque per allietare le serate o i pomeriggi, una nuova radio a 360 gradi per tutti i gusti e per tutti i generi».

Il gruppo di lavoro condotto dal Presidente Sergio Leoni ha una squadra operativa così composta: Mariagrazia Caldini, Marisa Benamati, Giovanna Rocca, Stefano Rosa, Giancarlo Villani, Nerino Torboli, Emiliano Calzà (DJ Emi 2.0), Cristian Lopez (Rastaman), Beppe Di Mauro, Paolo Dalponte, Tony Rini, Barbara Tamburini, Ezio Capelli, Sandro Travaglia, Paolo Armani, Marco Marcon, Michele Malfatti, Emanuela Rossi, Simone Bonisoli, Menotti Rampanelli Roberto, Zucchelli Anna (Silvia Montefusco), Roncher Enzo, Monica Feller.