In Veneto non si rispettano le distanze: commercianti trentini penalizzati. La denuncia di alcuni lettori.

Il Covid 19, oltre a essere stato protagonista in ambito sanitario con la pandemia degli ultimi mesi, ha certamente avuto un forte impatto anche nell’economia del paese.

Sembra però che l’entità di tale impatto venga percepito diversamente da regione a regione.

Sappiamo tutti che l’industria della ristorazione e del turismo, sono state le più colpite dal lockdown reso necessario dal covid 19.

A determinare questa crisi però non è stata, di per sè, la malattia ma le regole di distanziamento sociale che, per ovvie ragioni e per essere rispettante, hanno portato a una notevole diminuzione della disponibilità di posti all’interno dei ristoranti e alberghi.

Fin qui si potrebbe percepire che la crisi, dovuta al distanziamento sociale nei settori sopracitati, tocchi in egual misura tutto lo stivale senza distinzioni tra regioni e regioni.

Purtroppo, invece, sembra che non sia così. Molte sono le segnalazioni dei nostri lettori che ci evidenziano come tali norme, in alcuni casi, non vengano rispettate.

Molte foto, inviateci, mostrano assembramenti e affollamenti e ci raccontano di norme non fatte rispettare in alcuni centri commerciali o locali del Veneto.

La sensazione è quella della mancanza di controllo o di interpretazioni più permissive che però rischiano di arrecare un danno economico a chi rispetta la legge.

Tale comportamento, se provato, rischierebbe di porre in essere una “concorrenza sleale” verso quelle regioni e attività che si dimostrano più ligie nel far rispettare le norme di distanziamento sociale.

Il timore, da parte anche di molti imprenditori Trentini, sembra quello di vedersi privare di una parte di fatturato per via del rispetto delle regole mentre in altre regioni tale calo si dimostrerebbe meno evidente.

L’interpretazione più lassista, vista in Veneto dai nostri lettori, rischia di creare una esternalità negativa per il mercato locale.

Questo è certamente il momento di non mollare, di ripartire. Molti imprenditori hanno riaperto per non mollare, ma le regole devono essere uguali per tutti e fatte rispettare.

Solo così si può chiedere a chi è stato fortemente penalizzato da questa pandemia di avere fiducia nel proprio futuro.

Se le regole, invece, saranno diverse da luogo a luogo, alla fine ci rimetteremo tutti.