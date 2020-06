In dirittura di arrivo il nuovo ascensore di Riva del Garda

Siamo al collaudo finale del nuovo ascensore che sale dalla città di Riva del Garda fino al Bastione che domina la città dall’alto, nel tratto di imbocco della gardesana ovest. E’ questo un punto panoramico eccezionale e permette una splendida visione dell’Alto Garda trentino.

Il Bastione è uno dei simboli di Riva del Garda e risale a XVI° secolo. Fu costruito dai veneziani, e rappresenta un primo punto della nota salita alla Chiesa di Santa Barbara e al monte Rocchetta.

L’apertura della nuova attrazione, che era fissata per Pasqua, è slittata a causa della vicenda coronavirus.

Adesso si è tutto rimesso in moto per garantire la funzionalità e la sicurezza dell’ascensore. Se tutto procede per il meglio, con le verifiche del caso, si può pensare già a meta giugno per le prima salite e ai primi di luglio il pieno regime. Tutto dipende dai tempi della fase 3 dell’emergenza Covid, dalle eventuali regole di distanziamento e di protezione e dai risultati dei test di collaudo.

Assieme all’ascensore è prevista l’apertura del ristorante a monte che garantire un’eccezionale possibilità per i turisti che si spera torneranno a frequentare il lago di Garda. Si prevede anche una fruizione serale dell’impianto.

Il prezzo del biglietto dovrebbe essere di 3 euro, mentre per l’andata e ritorno di 5 euro. La seconda parte dell’anno dovrà essere il momento di riscossa per il turismo trentino, per recuperare le perdite dovute al mancato arrivo di turisti durante i mesi di stop corona virus.

Le prospettive ci sono tutte, si spera che la collaborazione di tutti porti a risultati positivi.