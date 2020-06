Crolla la fiducia nel governo, solo il 34,2% ci crede ancora. 3 italiani su 4 non crede nella magistratura

Discesa libera dei consensi nei confronti del governo giallorosso.

Gli ultimi sondaggi realizzati nelle ultime settimane dai vari istituti demoscopici italiani sono emersi più volte dati preoccupanti per la maggioranza giallorossa.

Il governo della quattro sinistre arranca e, messi assieme, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Leu e Italia Viva, si attestano a 40% circa delle intenzioni di voto.

Non proprio un risultato eclatante insomma. Per il governo non è positivo neanche un altro fatto, relativo all’indice di fiducia: sempre meno italiani, infatti, si fidano di questo esecutivo che fino ad ora non ha ancora erogato quasi nessun euro ad imprese e famiglie dopo oltre 100 giorni di emergenza sanitaria.

A confermare questo sentimento dei cittadini è arrivato anche l’ultimo sondaggio di Euromedia Research, che fotografa quello che è l’orientamento e l’umore della popolazione in questa delicata fase di ripartenza e riapertura del Paese post lockdown.

In soldoni, stando all’indagine demoscopica, un italiano su due, in questa fase, boccia il governo di Giuseppe Conte, il cui indice di fiducia è registrato in calo al 43,4%, meno nove decimi di punto rispetto alla precedente rilevazione.

Ma i dati negativi non finiscono qua, visto che la fiducia nel Conte-bis è crollata al 34,2% (sette giorni fa era quattro decimi di punto più in alto). Insomma, due italiani su tre non si fidano di questa classe dirigente al potere. Il 47,8%, per l’esattezza, boccia l’operato dei giallorossi, ma allo stesso tempo oltre il 60% – il 61,2% dice con precisione il sondaggio- boccia anche la linea tenuta dalle opposizioni.

Cosa sta succedendo? Presto detto: Alessandra Ghisleri, per LaStampa, spiega che l’italiano medio sta nascendo o meglio si sta consolidando l’idea che la politica, di fronte a situazioni e crisi di questa tipologia e portata, dovrebbe dare risposte in modo veloce e serio, e non annunciare e promettere per poi non mantenere: “Essere più pragmatici e meno ideologici e per questo più trasparenti, utili, controllabili e auspicabilmente più partecipanti permetterebbe all’opinione di pubblica di non sentirsi ignorata e lontana”, scrive la direttrice di Euromedia Research.

In questo periodo storico, però, non è solo la politica a soffrire e a perdere di consenso e di fiducia. I cittadini, infatti, non si sono allontanati solo dalla politica, ma sostanzialmente anche da altre importanti istituzioni come la Chiesa e la Magistratura, entrambe travolte da enormi scandali.

Per quanto concerne il versante religioso, sempre secondo il sondaggio di Euromedia Research, la fiducia nei confronti di Papa Francesco viene rilevata al 34,1%: nonostante il trend negativo, il Pontefice rimane una figura di riferimento per una larga fetta della popolazione.

Infine, sul versante della giustizia, malissimo la magistratura a causa del caso Luca Palamara: le toghe crollano del 12,3% per quanto concerne la fiducia e attualmente solo un italiano su 4 si fida dei magistrati (26,4%).

