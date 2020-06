Una taglia per la cattura del bracconiere che ha ucciso l’aquila reale

L’Aquila Reale uccisa nel suo nido mentre covava nella zona di Gais in Val Pusteria, è stata vittima di un bracconiere che per qualche motivo, dopo aver sparato, non si è portato via il macabro trofeo.

Così mamma aquila è stata trovata nel suo nido insieme a due piccoli: in un colpo solo sono stati uccisi tre esemplari di una razza protetta ed a rischio estinzione.

Il nostro giornale ne aveva parlato l’indomani del macabro ritrovamento ricordando che l’Aquila Reale, rientra nel novero delle specie protette in virtù di una legge internazionale.

Per facilitare l’individuazione del colpevole, l’associazione Naturtreff Eisvogel di San Giorgio di Brunico ha messo a disposizione una ricompensa di mille euro a disposizione di chi fornisca informazioni utili per individuare il colpevole.

Senza il corpo del reato in possesso del bracconiere non è per nulla facile individuare il responsabile, anche perchè potrebbe essere stato un agricoltore o un allevatore che ha inteso vendicare l’uccisione di qualche animale di sua proprietà.

Ma si sa la gente parla ed alle volte l’invidia delle persone potrebbe originare qualche spiffero utile alle indagini.

In poche settimane ci sono stati due episodi di uccisione si specie protette in Regione sui quali stanno indagando le forze dell’ordine: in Trentino il caso del Picchio Verde del quale abbiamo scritto poco tempo fa ed ora il caso altoatesino con l’Aquila Reale e i suoi cuccioli ritratti nelle foto di Markus Kaiser.

(l.d.)