Trento: manifestazione in Piazza Duomo per dire no al razzismo. Ma chi era veramente George Floyd?

Ieri pomeriggio verso le 16 e 30 Piazza Duomo si è riempita di manifestanti che hanno voluto far sentire la propria vicinanza al popolo afroamericano e hanno voluto ribadire un concetto che a molti parrebbe scontato, ma che in realtà non lo è: siamo tutti uguali e il colore della pelle non fa la differenza.

Ieri erano presenti circa 500 persone e per lo più giovani.

Tantissimi i cartelli presenti per protestare contro l’odio e il razzismo: «Black lives matter», «le vite dei neri contano», «We will not be silent», «No racism» e «Equality» sono sono alcuni.

I manifestati si sono poi inginocchiati sui sampietrini per 8 minuti in ricordo di quella lenta agonia che ha portato alla morte di George Floyd. L’uomo, sospettato di aver pagato delle sigarette con una banconota contraffatta, era stato arrestato dalla polizia di Minneapolis.

Pare che l’uomo abbia blandamente resistito all’arresto, e uno dei quattro uomini della polizia, Dereck Chauvin, ha deciso di accanirsi in maniera assurda e ingiusta appoggiandogli un ginocchio sul collo e impedendogli di respirare.

L’atroce video dell’uccisione ha fatto il giro del mondo. Le sue suppliche sul fatto che non riuscisse a respirare non hanno scosso nessuno dei quattro poliziotti presenti e George Floyd è morto così per arresto cardiopolmonare.

Tutto il mondo si è indignato di fronte alla semplicità con cui un poliziotto può decidere della vita o della morte di un afroamericano. Questo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il caso ha infiammato l’America e George Floyd è diventato il simbolo del razzismo americano contro i neri. Un fenomeno che non si è mai estirpato del tutto.

Tante sono state le città americane e non solo che sono scese in strada contro il razzismo, con manifestazioni a volte pacifiche e a volte violente.

Anche Trento ha fatto sentire la propria voce. La protesta ha voluto far notare che anche in Italia esistono alcune forme di razzismo, basti pensare al caporalato o ai quanti che esultano per un barcone affogato nel Mediterraneo.

Sull’andamento della manifestazione c’è stato anche l’intervento molto critico del presidente della consulta degli studenti Leonardo Divan: «Quest’oggi mi trovavo per lavoro nella città di Trento. Vorrei condividere con voi una situazione venutasi a creare durante il pomeriggio. Alle ore 16.30 mi sono recato in una caffetteria di Piazza Duomo ed ho notato diverse persone sedute a terra. Sono stato successivamente avvisato di un’adunanza contro il razzismo bianco nei confronti delle persone di colore in America. Nelle ore successive è stata inscenata una vera e propria adunanza con persone che non rispettavano le distanze prescritte dalla legge ed in alcuni casi non avevano neppure le mascherine. È stato un esempio negativo di democrazia partecipata. Dispiace molto che le forze dell’ordine presenti non siano intervenute a distanziare i partecipanti. Le forze dell’ordine non sono ovviamente responsabili di questa condotta, la quale gli sarà stata imposta dal Commissario del Governo. Non posso però, non rilevarlo».

La Commentatrice afro americana ed attivista politica Candace Owens a riguardo fa emergere però un’altra verità: dichiara infatti che, «Tutti fingono che quest’uomo conducesse uno stile di vita “eroico”. Nessuno vuole dire la verità a riguardo».

La verità a cui si riferisce è che Floyd era stato condannato per ben 5 volte a una pena detentiva e che nel 2007 aveva fatto irruzione nella casa di una donna incinta e l’aveva minacciata puntandole la pistola sulla pancia. Il giorno della sua morte Floyd era strafatto di fentanyl e metanfetamine.

La Candance si chiede anche: “Perché l’atroce omicidio della ragazzina bianca Tessa Major per mano di 3 minorenni neri non è considerato crimine a sfondo razziale?”.

Parole da prendere in considerazione come un tassello nel mosaico, non per relativizzare la brutalità del poliziotto, ma per indurre a riflettere chi oggi eccita e sostiene i saccheggi e le devastazioni in atto. Dopo le sue parole La Owens è stata minacciata di stupro e di morte dai pacifisti e da chi inneggia al razzismo.