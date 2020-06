L’Unità Pastorale Divina Misericordia non va in vacanza e anzi rilancia con “C’è campo!”: 10 settimane di divertenti attività per bambini e ragazzi

L’Unità Pastorale Divina Misericordia ha deciso anche quest’anno di non andare in vacanza: per rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie in tempo di Covid-19, ha ideato e realizzato il progetto “C’è campo!”, dedicato a bambini e ragazzi.

Si tratta di simpatiche attività didattiche e ludiche da svolgere all’aperto, a piccoli gruppi, durante l’estate 2020.

L’idea è quella di garantire alle famiglie quella boccata d’ossigeno che da tempo cercano e di offrire un’importante occasione di socializzazione dopo un periodo in cui bambini e ragazzi sono dovuti rimanere chiusi in casa, lontani dalle proprie amicizie.

Si tratta di dieci settimane estive dedicate ai ragazzi della scuola elementare e della scuola media per giocare, imparare, stare a contatto con la natura, insieme agli amici. Ma sempre in sicurezza, in piccoli gruppi, alla giusta distanza e all’aria aperta, seguendo tutte le disposizioni nazionali e provinciali per evitare il contagio da Coronavirus.

Saranno allestite due tensostrutture all’esterno della canonica di Revò e dell’ex asilo di Brez per cinque turni di due settimane ciascuno (cinque mattine e cinque pomeriggi) già a partire da lunedì 15 giugno.

È possibile iscriversi a uno, due, tre, quattro o anche tutti e cinque i turni previsti, al costo di 30 euro a settimana.

Per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo attivitagiovaniliup@gmail.com entro il lunedì precedente l’inizio di ogni turno, compilare il modulo online che si riceve in risposta e attendere le istruzioni.

Una proposta che il Piano Giovani di Zona “Carez” del Comune di Novella ha deciso di accogliere favorevolmente e finanziare attraverso il primo bando annuale.

“Si rinnova dunque con piacere il sodalizio ormai consolidato da anni tra le parrocchie dell’Unità Pastorale e il Piano Giovani – spiega il referente tecnico Alessandro Rigatti –. Piano Giovani che ha ritenuto questa proposta perfettamente rispondente agli obiettivi previsti, ai bisogni attualissimi delle famiglie del territorio, promuovendo la capacità di alcuni giovani delle parrocchie di adattarsi ai contesti e valorizzando la loro capacità di rispondere sempre con strumenti originali e innovativi a esigenze nuove”.

Fino all’anno scorso grazie all’Unità Pastorale Divina Misericordia venivano realizzate ogni estate una settimana di campo estivo residenziale tra i monti per i bambini della scuola elementare e un’analoga settimana per i ragazzi delle medie, a cui partecipavano in totale circa novanta persone.

“Quest’anno, a causa del Coronavirus, qualcosa di questo tipo è ovviamente impossibile a farsi – spiegano Elisabetta e Lorenzo Ferrari, portavoce della parrocchia nonché promotori dell’iniziativa –. Davanti a ciò, è normale che il primo pensiero sia quello di non fare nulla. Ma la nostra idea è stata l’opposto, abbiamo voluto rilanciare: non possiamo fare una settimana? Ne facciamo dieci! Così nasce “C’è campo!”, per dire che il campo estivo non è morto, anzi è moltiplicato, per ridare ai ragazzi la gioia di poter imparare e giocare con gli amici, sempre in sicurezza”.

Con questo progetto si cerca inoltre di valorizzare le competenze acquisite dai giovani animatori in anni di attività sul campo e affinate nei diversi corsi proprio di animazione promossi dall’Unità Pastorale Divina Misericordia in collaborazione con il Piano Giovani di Zona “Carez”.

“Anni fa lanciammo un hashtag per le nostre attività estive: #lunitàpastoralenonvainvacanza – concludono i fratelli Ferrari –. Quest’anno, in cui la situazione tutt’altro che semplice farebbe venire la tentazione di mollare tutto, questo slogan diventa invece ancora più vero, perché come e più che nelle scorse estati… C’è campo!”.