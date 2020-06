Ancora chiuso il lungolago a Baselga di Pinè. Santuari:”chiusura all’italiana”. Le minoranze:”senza parole”

Grande è la delusione da parte della cittadinanza di Baselga di Pinè, amareggiata dal fatto che la passeggiata del lungolago, a distanza di 19 mesi dalla tempesta Vaia, sia ancora ufficialmente chiusa.

Tempo fa, è stata anche fatta una ricostruzione della situazione lungolago da un media trentino che lodava la giunta comunale per aver trasmesso alla Provincia la documentazione per attivare la procedura d’urgenza dopo 19 mesi… forse un po’ in ritardo?

Questo saranno i lettori a deciderlo. Ma purtroppo non è tutto!

Nell’articolo in questione si cercava persino di accusare turisti e residenti di violare delle leggi sacre facendo il giro al lago definendole «dei ragazzini ribelli che provano una soddisfazione palpabile nel spostare e tagliare lucchetti pur i fare il giro al lago.»

Secondo le minoranze comunali la realtà è però ben diversa; i consiglieri ritengono infatti che le affermazioni della giornalista “non meritino commento” poiché le barriere della passeggiata sono da un lato aperte e dall’altro aggirate da mesi a causa della mancanza di sorveglianza.

E’ anche importante notare l’assenza di cartelli di divieto o ordinanza sulle barriere; solo da un lato è presente un cartello di pericolo generico.

“Confesso che anche io faccio il giro al lago, non avendo trovato cartelli di divieto o ordinanze e non ho mai toccato una transenna o un lucchetto. – così ci esprime la sua idea Alessandro Santuari, candidato sindaco del centro-destra alle prossime elezioni comunali, e poi ancora – “Come ingegnere mi sento di escludere che sia stata la progettazione a richiedere tanto tempo. Un intervento da poco più di 170 mila euro di opere non comporta certo tempi tanto lunghi, e posso dirlo avendo seguito numerose opere pubbliche da milioni di euro. Da tecnico poi mi sento di dire che se è vero che c’è una reale situazione di pericolo serve una soluzione efficace e un controllo adeguato. Qualche malizioso potrebbe definire la “chiusura” attuale come la classica soluzione all’italiana (chiudo ma non chiudo…): non penso sia questo il giusto modo di affrontare i problemi. Se c’è pericolo si chiude, se non c’è si apre, così la vedo.”

Il candidato ci dichiara anche di essere ”senza parole e deluso quando vedo migliaia di persone definite dalla stampa come ragazzini ribelli.”

In merito al ritardo nella riapertura della strada Santuari, in accordo con le minoranze, si esprime così:” Sono appena rientrato da un allenamento di orienteering sopra il lago delle Piazze: abbiamo un territorio meraviglioso che aspetta solo di essere giustamente valorizzato e rispettato. Come cittadino e amante del nostro Altipiano penso di interpretare il pensiero di migliaia di persone, residenti e non, rattristate e deluse nel vedere cantieri ovunque e nessun movimento sulla sponda est del nostro lago, con l’amara prospettiva di una seconda estate di “chiusura”. Come osservatore esterno della vita amministrativa, ho visto portare a termine opere post Vaia complesse, su terreni privati e in tempi decisamente più brevi.

L’idea che ho potuto maturare cercando di ricostruire la vicenda è che non sia stato portato avanti sin dai primi giorni del post Vaia un dialogo costruttivo con l’amministrazione provinciale, con un rallentamento dell’intero iter. Temo che non sia stata data la stessa priorità che è stata riservata ad altri interventi, non comprendendone sinceramente il motivo. Sono dell’avviso che dovrebbe essere data priorità assoluta a quello che più sta a cuore di cittadini e amici della nostra Valle.

Abbiamo un territorio meraviglioso, un lago unico che tanti ci invidiano. I normali cittadini, come mi giudico, chiedono di poterlo vivere nella sua semplicità ed è giusto a mio avviso che si dia più importanza al “Giro al Lac” rispetto a sistemazioni “urbane” che, pur se importanti, possiamo trovare in qualsiasi altra città…

Purtroppo la realtà penso sia evidente a tutti. La speranza è che dialogo e confronto costruttivo per il bene comune prevalgano rispetto a lotte di posizione che tanto sono lontane dalle esigenze della gente.”

Per Santuari è quindi una questione di priorità.

Anche le minoranze (Lega, Pinè Futura e Comunità Pinetana), fanno notare come riguardo ai lavori di somma urgenza si abbia assistito a sistemazioni anche molto critiche (strada provinciale Montagnaga-Pergine, dissesti nel Comune di Bedollo e S.Orsola), realizzate anche su terreni privati, che con le procedure di somma urgenza e pubblica utilità sono state progettate, appaltate ed ultimate in tempi ben più contenuti e oggi fruibili.

Il ritardo, secondo costoro, sarebbe quindi frutto dell’inefficienza o della mancanza di priorità dell’amministrazione comunale che è riuscita a richiedere i lavori di somma urgenza solo dopo 19 mesi dalla tempesta Vaia.