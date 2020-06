Vittorio Sgarbi rischia di annegare in Albania. Il Video

Sono stati momenti di terrore quelli che hanno coinvolto Vittorio Sgarbi e la figlia sulle spiagge dell’Albania ieri pomeriggio.

Sgarbi era su una spiaggia del litorale di Palasë, nel sud dell’Albania, dove si trovava come ospite nel resort «Green Cost».

In questi giorni di tempo instabile, le acque del mare sono piuttosto agitate anche sul versante balcanico del Mar Adriatico e probabilmente le correnti hanno tratto in inganno Vittorio Sgarbi, che non è certo uno sconsiderato.

Il critico d’arte è stato visto perdere l’equilibrio per poi scomparire tra le onde impetuose nei pressi della riva.

Vittorio Sgarbi è stato risucchiato dalla forza dell’acqua ma per fortuna è riuscito a riemergere, anche se annaspando vistosamente. In spiaggia insieme a lui c’era sua figlia Alba, che ha immediatamente cercato di soccorrere suo padre. Immediato anche l’intervento del bagnino, che si è precipitato in acqua per trascinare fuori dall’acqua Vittorio Sgarbi con l’aiuto della figlia.

Per fortuna nessuna conseguenza grave per il critico d’arte, solo un grande spavento per lui e per Alba, che adesso possono proseguire serenamente la loro vacanza albanese.

Nella concitazione del momento, Vittorio Sgarbi ha perso i suoi iconici occhiali da vista, indispensabili per tutti giorni ma anche un tratto di riconoscimento per il critico d’arte.

Le onde li hanno strappati dal volto dell’uomo e a causa della forza delle correnti non è stato possibile recuperarli in mare. Un danno senz’altro limitato rispetto a quello che si stava consumando nelle acque agitate di Palasë.

Erano tanti i bagnanti che dalla spiaggia hanno assistito alla scena. Tra loro, oltre agli ospiti del resort, c’erano anche i collaboratori di Vittorio Sgarbi e il sindaco di Valona, inermi e impossibilitati dall’intervenire.

Solo la prontezza di riflessi di Alba e dell’addetto al salvataggio ha evitato un epilogo ben peggiore.

Nel video che è stato diffuso su YouTube dall’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi si vede l’uomo che, mentre si trova nei pressi della battigia, viene travolto da grandi ondate che si infrangono con potenza sulla riva, mentre sua figlia tenta di richiamarlo. L’atmosfera minaccia una tempesta imminente e il mare è in tempesta, la forza delle onde si percepisce dalla loro grandezza, che sopraffà inevitabilmente il critico ferrarese.