Scontro tra gang in Vicolo Bellesini. Due ragazzi finiscono al santa Chiara

Episodio molto grave verso le 17.00 di oggi pomeriggio in Vicolo Bellesini, la piccola stradina che da piazza Duomo porta all’arcivescovile.

Una quindicina di ragazzi molto giovani si sono scontrati presumibilmente per contendersi il mercato della droga.

Le due gang erano formate da italiani e soggetti dell’est Europa, i testimoni parlano di ragazzi macedoni.

Sono spuntati anche dei manganelli e dei bastoni e un ragazzo dopo essere stato atterrato è stato preso a calci con violenza in testa. Alcuni passanti hanno allertato la Polizia di Stato che è intervenuta trovando a terra due giovani feriti, uno di 17 e l’altro di 18 anni.

Ambedue sono stati ricoverati al pronto soccorso del santa Chiara di Trento con lievi ferite. Quanto successo è una cosa grave. Infatti fino ad ora nessuna gang italiana era mai stata coinvolta in un regolamento di conti. Preoccupa anche la giovane età dei protagonisti alcuni minorenni che spesso nonostante la giovane età hanno già alle spalle denunce per spaccio o segnalazioni per il consumo di stupefacenti.

Da mesi molti residenti si lamentano per lo stato di abbandono del vicolo che viene spesso usato come toilette dai soliti noti. Molte anche le richieste per l’installazione di telecamere che per ora sono rimaste nel vuoto.