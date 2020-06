Marco Segatta eletto nuovamente presidente degli artigiani Trentini

L’associazione Artigiani Trentino riparte da Marco Segatta che è stato nominato per la seconda volta presidente della storica associazione.

Nell’assemblea generale di venerdì Segatta ha presentato le linee strategiche per i prossimi anni che contengono la sinergia con la scuola, la formazione, il credito e la semplificazione burocratica.

Un secondo mandato che affonda le proprie radici in un momento storico della profonda crisi economica del dopo Covid 19.

Pubblicità Pubblicità

“La riconferma alla Presidenza dell’Associazione Artigiani è il riconoscimento di un lavoro che Marco Segatta ha portato avanti con serietà e responsabilità. Il mondo dell’artigianato è strategico per la nostra terra e il suo ruolo è particolarmente importante in questa fase delicata della storia della nostra terra. Unitamente alle congratulazioni personali e dell’ente che ho l’onore di rappresentare a Marco Segatta e al vicepresidente Stefano Debortoli, desidero augurare a loro, agli organi direttivi e a tutti gli associati buon lavoro!” Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, che ha voluto indirizzare al Presidente Segatta un messaggio di congratulazioni per la riconferma al ruolo di vertice dell’Associazione trentina degli artigiani

Sulla nomina e sul secondo mandato che durerà per i prossimi 4 anni è intervenuto anche il governatore Maurizio Fugatti: “Mi complimento con Marco Segatta per la sua rielezione ai vertici dell’Associazione Artigiani. Nell’augurargli buon lavoro, sento di dover esprimere la solidarietà della Provincia autonoma alla categoria che rappresenterà per i prossimi quattro anni, anch’essa duramente colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. Ora che lo scenario comincia a rasserenarsi, l’impegno che dobbiamo assumerci è quello di lavorare assieme per la ripresa del Trentino”.