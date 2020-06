Domani Francesco Guccini compie 80 anni

Forse non si era mai scritto un articolo sul compleanno di Guccini partendo da Vasco Rossi autore della canzone che ci piace ricordare si chiama “Stupendo” ed è un disperato lamento su coloro che in anni passati erano incendiari e una volta adulti si sono trasformati in pompieri.

Le persone cambiano – noi cambiamo – con l’età, e questo è un fatto ineluttabile della vita.

Ecco perché il Francesco Guccini abile scrittore di gialli di oggi è solo il lontano parente del magnifico cantautore di 50 anni fa.

Eppure quelle stesse canzoni, come lui stesso canta nella celebre “Avvelenata”, resistono negli anni e continuano ad appassionare i giovani del 2020.

Confessiamo di non aver capito fino in fondo il significato di una canzone spettacolare come “Dio è morto”, ma forse è solo perché trattandosi di un capolavoro si presta a diversi livelli di lettura.

Il Maestrone giallista è lo stesso cantautore delle osterie, oppure quel poeta è ormai morto? L’Italia del Coronavirus rappresenta la fine della società occidentale come l’abbiamo conosciuta, oppure è un’occasione per bruciare il vecchio e creare qualcosa di nuovo e di più bello (potere permettendo)?

Il Dio Guccini sopravvive in eterno appunto grazie alle sue canzoni? O forse è tutta un’illusione, e alla stregua di un’araba fenice Francesco Guccini ha nascosto nel cassetto le ultime canzoni di un album già scritto.

Il mistero della vecchiaia, che pone una persona di fronte a quella morte che tutto distrugge, viene poeticamente descritto nella canzone “Noi non ci saremo”.

La fine dell’umanità avviene a causa di una meteora, o forse di un misterioso contagio. La natura riprende il sopravvento, tutto quello che era stato costruito in anni di pazienti fatiche svanisce in un istante. Girando fra le rovine sperdute delle città, si possono trovare giradischi per poter riascoltare le canzoni del Maestrone?

Nel grande minestrone di una cultura musicale che parte da Bach e arriva fino a Benji & Fede, è davvero difficile poter conoscere le ormai migliaia di brani creati da musici e scrittori. La maggior parte di noi – confessiamolo – di Guccini conosce quelle 3-4 canzoni memorabili. Eppure queste canzoni rappresentano una costante fonte di ispirazione e di idee, perché ogni volta che le ascolti sei diverso tu, e forse sono diverse loro.

Pensiamo che anche Guccini se ne sia accorto, con il passare degli anni. È il destino dei capolavori. A questo sono servite le notti bagnate dal vino nell’osteria di Vito in Cirenaica.

E quelle pastiglie, quelle stanze, sono quelle canzoni. Auguri Maestrone che domani compirà 80 anni.

(c.c.)