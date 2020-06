Tax credit vacanze, ecco come funziona il bonus

Il “ Bonus vacanze” sarà erogato dal primo luglio al 31 dicembre sotto forma di tax credit vacanze.

Prevede un credito d’imposta sulla base del numero dei componenti del nucleo famigliare: 150 euro per i single, 300 per coppie e 500 per le famiglie con tre o più componenti: per tutti l’Isee non dovrà essere superiore ai 40 mila euro.

Potrà essere utilizzato al momento del pagamento, oppure scontato dal tour operator o dall’agenzia viaggi.

Sarà facoltà degli operatori turistici cedere l’80% del bonus come credito d’imposta a fornitori o banche, ma vediamo nel dettaglio il suo funzionamento.

Il “ Bonus vacanze” potrà essere utilizzato in qualsiasi località turistica italiana e struttura ricettiva escluse però le piattaforme di prenotazione Booking e Airbnb e avrà valore per un solo componente del nucleo famigliare.

A breve dovrebbe diventare operativa una specifica app scaricabile con un’identità digitale per ottenere un Qr-cods che servirà come bonus che di fatto non sarà obbligatorio. Al momento del pagamento, la struttura turistica sconterà l’80% del bonus ( per esempio se il soggiorno dovesse costare mille euro e si fosse titolari di un bonus 500 se ne spenderebbero solo 600).

Il 20% resta come credito d’imposta da scontare nella dichiarazione dei redditi 2021.

L’albergatore dovrà rilasciare una fattura elettronica o un documento commerciale che riporti i dati fiscali del cliente. A loro volta le attività potranno cedere l’80% del bonus a fornitori o banche ed il credito potrà essere utilizzato a compensazione di quanto dovuto al fisco.