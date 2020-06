Sardagna «adotta» la volpe in cerca di cibo

Per le strade di Sardagna s’aggira una volpe che ormai è diventata amica della popolazione.

Il suo obiettivo sono i bidoncini dell’organico che potrebbero contenere delle ghiottonerie irrinunciabili.

Nelle notti più calde i residenti sono stati svegliati dallo strisciare dei contenitori ed in altre occasioni hanno trovato il contenuto sparso per strada.

C’è chi esce per fumare una sigaretta e deve la volpe che si avvicina senza troppi timori e chi la segnala abitudinaria frequentatrice della località Doss, ma è stata vista anche in Via Terli.

Insomma la volpe e forse non è un unico esemplare, è diventata abitudinaria di Sardagna e grazie alla tranquillità dell’abitato ha preso via via confidenza fino ad avvicinarsi sempre più anche agli umani.

Non piace l’essere costretti a raccogliere l’umido sparso per strada? Basta mettere fuori dalla porta il bidone dell’umido alla mattina presto e non alla sera tardi, ma in fin dei conti è proprio un problema raccogliere un po’ di immondizia, sapendo che è servita per dare da mangiare ad una innocua volpe?

Ed in località Crozzole c’è chi segnala anche il passaggio del lupo.

Probabilmente sono i postumi del look down ed in poco tempo il ritorno degli uomini alla vita normale, farà allontanare anche questi animali che incuriosita da un’anonima tranquillità si sono avvicinati al centro abitato.

Peccato che nessuno sia riuscito a scattare delle foto e che al momento ci possa affidare solo al racconto.

(c.c.)