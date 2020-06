Pro Loco Amblar: le escursioni sulle due ruote “E-Mtb & Mtb Summer Tours” ai nastri di partenza

Ad Amblar sta per prendere il via l’iniziativa “E-Mtb & Mtb Summer Tours”, simpatiche ed emozionanti escursioni in compagnia in mountain bike o con il rampichino elettrico.

Domenica 14 giugno il ritrovo davanti al municipio di Amblar, in via Conca Verde, è fissato alle 9.45 per poi partire alle 10.

Il primo tour prevede un percorso di 30 chilometri per 700 metri di dislivello. La partenza sarà da Amblar, poi si raggiunge Romeno, Fondo e quindi Senale San Felice. Si arriva alla malga San Felice per giungere in seguito al lago di Tret, dove si potrà consumare il pranzo al sacco.

Una volta tornati in sella si arriverà a Sedruna e successivamente a Cavareno per una golosa pausa gelato. Si farà quindi ritorno ad Amblar.

La seconda tappa di “E-Mtb & Mtb Summer Tours” sarà il 5 luglio, cui seguiranno altre due date, in programma il 9 agosto e il 13 settembre.

Organizza la Pro Loco di Amblar. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni basta chiamare Sara al numero 340.7827269 oppure Claudio al numero 346.8517735. In alternativa è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo prolocoamblar@hotmail.com o contattare la Pro Loco tramite i profili social su Facebook o Instagram.