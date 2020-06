L’orso continua gironzolare a Lover: sopralluogo dell’assessore Giulia Zanotelli al maso “Testoni”

Il video registrato l’altro giorno a Lover è solo l’ultimo (anzi, il penultimo) episodio che ha visto protagonista l’orso nella zona della Bassa Val di Non.

Dopo aver gironzolato tranquillamente per tutta la giornata di martedì, mercoledì mattina l’animale è tornato a far visita, ancora una volta, al maso “Testoni”, al quale pare essere tanto affezionato.

Stavolta ha rovesciato una fontanella nel giardino, che si trovava a circa 50 metri dall’abitazione, per poi salire su un albero di ciliegie e fare scorpacciata di frutta, oltre a spezzare diversi rami.

Pubblicità Pubblicità

L’ennesima visita da parte del plantigrado, che comunque pare mansueto, ha fatto alzare la guardia ai cittadini della frazione di Campodenno.

“Anche se all’apparenza non è pericoloso, bisogna fare attenzione e stare lontani – raccomanda il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Martedì l’orso è stato visto da decine di persone, alle quali si è anche avvicinato senza dimostrarsi spaventato o impaurito. Non nascondo che un po’ di preoccupazione c’è. La forestale aveva già sott’occhio la situazione, se si riuscissero a gestire l’animale e i suoi spostamenti in sicurezza sarebbe certamente positivo. La gente, infatti, ora ha un po’ di timore a muoversi a piedi o in bicicletta in queste zone”.

A questo scopo, proprio nell’ottica di una gestione sicura del plantigrado, per la quale è stata ipotizzata anche l’installazione di una trappola, nella giornata di mercoledì l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli si è recata a Lover per un sopralluogo.

Pubblicità Pubblicità

Ad accompagnarla c’erano il sindaco Biada e l’assessore all’agricoltura, foreste e ambiente di Campodenno Gianluca Bertolas.

Zanotelli ha potuto così conoscere i luoghi battuti dall’animale, prima di far visti ai proprietari del maso “Testoni” Lino ed Elena Giacomuzzi per rassicurarli e farsi raccontare i diversi episodi, sei in tutto negli ultimi mesi, che hanno visto l’orso presentarsi nei dintorni della loro abitazione e fare diversi danni.

All’incontro era presente anche il presidente della scuola materna Gabriele Zanotti che, onde evitare visite da parte di un orso che pare essere piuttosto goloso, ha dovuto recintare l’area del giardino dove tiene le arnie con le api.

In mattinata i forestali, con un cane da ricerca, si erano già recati dai Giacomuzzi per i rilevi del caso e capire come muoversi. Rimane ora da intendere come gli enti preposti decideranno di procedere.