Locali notturni trasformati in risto – piani bar: potrebbe essere il futuro del popolo della notte

Sono davvero difficili da immaginare i locali notturni trentini trasformati in bar e ristoranti.

Ma questa sembra essere davvero l’unica possibilità percorribile per anticipare la riapertura solo ipotizzata per il prossimo autunno.

In pratica il mondo della notte è stato il primo a chiudere e sarà l’ultimo a riaprire. Va detto subito che la riconversione ipotizzata non è un percorso facile.

Per prima cosa è necessaria una trasformazione temporanea della licenza da pubblico spettacolo a pubblico esercizio. Poi dovendo escludere buffet e self service, ci si dovrà attrezzare per il servizio al tavolo.

Ci potrà essere la musica, ma sarà vietato ballare.

Ci vorranno quindi molte idee per serate a tema, magari con la gastronomia abbinata al tema musicale; prenotazione obbligatoria e per il distanziamento sociale varranno le stesse regole dei ristoranti tradizionali: vicini solo i conviventi e a distanza di un metro tutti gli altri.

Fortunatamente i locali notturni hanno spazi molti ampi che permetterebbero una soluzione di questo genere. Certo che i locali cittadini normalmente chiusi in estate difficilmente cambieranno abitudini per giocarsi questa carta.

Potrebbero farlo invece le attività delle zone turistiche dov’è più facile intercettare i nuclei famigliari e dove un “risto-pianobar” potrebbe anche diventare un’attrattiva.

Purtroppo per il mondo della notte non ci sono alternative alla chiusura prolungata ed al personale in cassa integrazione e quindi urgono idee imprenditoriali per provare a riaprire.

Il delivery dei ristoranti e pizzerie non è stata la soluzione in assoluto, ma ha aiutato. I bar hanno puntato perfino sugli aperitivi a domicilio ora tocca al mondo della notte trovare il modo per rompere il muro delle chiusure e riproporsi al proprio pubblico.

(l.d)