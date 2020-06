Il Consorzio Cles Iniziative lancia il nuovo spot “A Cles riparti col sorriso”

Dopo i mesi di chiusura forzata per la quarantena causata dall’epidemia di Coronavirus, a Cles, come in tutt’Italia, c’è un disperato bisogno di ‘ripresa’, e non solo economica, ma anche sociale e umana, la voglia di tornare alla perdura quotidianità è inconfutabile, ma le nostre abitudini, per il momento, sono obbligatoriamente cambiate.

In questo frangente il Consorzio Cles Iniziative, ed in particolare i commercianti, alla riapertura volevano mostrare, a cittadini e valligiani, un’immagine di serenità, un messaggio che infonda fiducia, calore umano e gioia di vivere, dei quale tutti abbiamo sentito indubbiamente la mancanza, e che ispiri nuovi visitatori a farsi un giro in questo bel borgo storico.

Così hanno pensato di ideare uno spot promozionale per risvegliare la voglia di riscoprire Cles e i suoi negozi, i suoi servizi, i bar, i ristoranti, senza i quali paesi e città sono inanimati, vuoti e deserti come durante il lockdown.

Il video, realizzato in collaborazione con Comune di Cles, Confcommercio Val di Non, Pro Loco di Cles, Provincia Autonoma di Trento, Valorizzazione dei Luoghi Storici del Commercio e Cassa Rurale Val di Non, è opera degli intraprendenti Tommaso Prugnola, Lucia Barison e Thomas Leonardi, che lo hanno creato e prodotto, e che porta il titolo di “A Cles riparti col sorriso”.

Già, perchè sotto tutte queste mascherine le persone vogliono sorridere, e allora nel video i commercianti trasmettono i loro sorrisi nascosti, ma stampati sulle mascherine, ad una mamma ed alla sua bimba che si recano a Cles per spezzare una noiosa giornata di studio e lavoro online.

Marco Cattani, Presidente del Consorzio Cles Iniziative, sottolinea: “Scegliere di aderire ad una comunicazione di questo genere non è stato scontato. I primi incontri in videoconferenza fra i membri del direttivo, ad aprile, sono stati carichi di preoccupazione e scoraggiamento. Non che ora questi stati d’animo si siano dissolti nel nulla, tuttavia ci siamo resi conto che dobbiamo essere noi a trasmettere positività alla nostra clientela ed ai visitatori. Per questo la proposta è stata accettata all’unanimità dal direttivo e messa in campo in tempi rapidi. Siamo tornati con entusiasmo ed è tempo di tornare a far rivivere il nostro piccolo borgo di montagna come prima, meglio di prima”.

Il video è in visibile su Facebook e Instagram del Consorzio Cles Iniziative.