Trento: eliminata la tassa per i tavoli all’esterno fino al 31 ottobre

Il Consiglio comunale di Trento ha dato il via libera all’esonero del pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercizi della città.

L’esenzione dal pagamento della tassa durerà fino al 31 ottobre. Ai gestori, circa una novantina, che avevano già versato la quota prima dell’emergenza sanitaria, si provvederà alla restituzione totale, che avverrà molto probabilmente dopo l’estate. Il Consiglio comunale, riunito in via telematica, ha quindi approvato la modifica del regolamento comunale, in linea con quanto indicato dal governo nazionale all’interno del decreto Rilancio.

L’esonero dal pagamento della tassa ha lo scopo di favorire il rilancio delle attività commerciali in città e a garantire loro uno spazio all’aperto.

