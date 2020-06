Due stranieri ospiti del centro di accoglienza denunciati per ricettazione di una bicicletta

Lo scorso 30 maggio agenti della Polizia locale venivano inviati in via Brescia in quanto era presente sul posto un cittadino che aveva rinvenuto la propria bicicletta precedentemente oggetto di furto.

Mentre gli agenti si portavano sul posto venivano informati che erano arrivate due persone che avevano aperto il lucchetto con il quale era legata la bici, legando anche un’altra bicicletta alla medesima transenna con il medesimo lucchetto.

Venivano avvisati anche che una delle due persone aveva messo le chiavi del lucchetto in tasca e che i due si stavano allontanando dalla zona.

Pubblicità Pubblicità

Giunti sul posto gli operatori della Polizia Locale identificavano chi li aveva chiamati: costui indicava i due soggetti e riferiva in precedenza aver aperto il lucchetto con il quale era legata la sua bicicletta ad una transenna.

I due soggetti, alla vista degli agenti, si allontanavano in maniera tranquilla ma alla richiesta di documenti riferivano di essere cittadini extracomunitari al momento privi di documenti di identificazione al seguito; riferivano anche di non avere residenza anagrafica sul territorio nazionale e che erano ospitati in una struttura di accoglienza.

Identificati i soggetti risultavano uno cittadino albanese e l’altro marocchino.

Gli agenti procedevano a perquisirli. La perquisizione del cittadino marocchino dava esito positivo in quanto dalla tasca destra dei pantaloni, il soggetto traeva un portachiavi e delle chiavi.

I due soggetti venivano quindi accompagnati presso la locale Questura dove il personale di polizia scientifica procedeva con le necessarie operazioni foto – dattiloscopiche tramite le quali si addiveniva alla loro completa identificazione.

Gli agenti raccoglievano la denuncia del furto della bicicletta. A carico dei due la questura procedeva penalmente: venivano deferiti in stato di libertà per ricettazione.