Arrestata la commercialista roveretana Michela Miorelli per estorsione e riciclaggio

Nell’operazione «Pianeta Italia» che ha portato all’arresto dell’ex senatore De Gregorio figurano arrestate altre sette persone, fra cui la commercialista roveretana con affari a Milano Michela Miorelli.

La donna è stata già condannata in passato per reati tributari, truffa e bancarotta fraudolenta.

L’ex senatore De Gregorio è noto per essere stato corrotto da Silvio Berlusconi con 3 milioni di euro per farlo passare al centrodestra e contribuire così alla caduta del governo Prodi (era il 2017). Per Berlusconi il reato di corruzione era poi caduto in prescrizione ma De Gregorio aveva patteggiato una pena a 20 mesi.

Il sodalizio criminale era dedito alle estorsioni e al riciclaggio di denaro attraverso alcune società create ad hoc (Apron, Italia Global Service, Pianeta Italia, Ittica italiana e Italia Comunicazione).

Tutto è partito nell’aprile del 2016 quando il gestore del bar “Enjoy” di via Chiana a Roma aveva denunciato un’estorsione da 80 mila euro. Erano scattate quindi le indagini e gli investigatori attraverso le intercettazioni e la visione delle telecamere di videosorveglianza avevano potuto ricostruire la dinamica dell’estorsione.

La vittima veniva ripetutamente minacciata, e una volta ottenuti i soldi, questi finivano nelle società Italia global service s.r.l. e Apron s.r.l. gestite occultamente da De Gregorio e soci.

Il gestore del bar Surma in via Flavia a Roma era stato invece obbligato a cedere la licenza del locale. Il gestore aveva acquistato la licenza da Vito Meliota, uno dei soci di De Gregorio, che attraverso una clausola poteva riacquistare la licenza in caso di inadempimento dell’acquirente.

Dopo il mancato versamento di alcune rate il gestore del bar era stato minacciato e costretto a cedere la licenza. Sotto minaccia aveva quindi ceduto la licenza del bar a un prezzo estremamente svantaggioso.

La figura chiave nelle operazioni di autoriciclaggio e successivo riciclaggio è proprio la commercialista roveretana Michela Miorelli, che nella primavera del 2016 era entrata il contatto con De Gregorio e i suoi soci.

Tra il maggio e il novembre del 2016 partirono dai conti della commercialista oltre 390 mila euro che finirono nei conti delle società Pianeta Italia e Ittica Italiana.

Si trattava di soldi provenienti da reati tributari, truffa e bancarotta fraudolenta. Era il 2017 e la commercialista Miorelli con un ampio entourage di collaboratori e società aveva messo in piedi un sistema di evasione fiscale da oltre 42 milioni di euro, scoperto però dalla Guardia di Finanza.

All’epoca l’ex senatore De Gregorio si preoccupò di crearsi una linea difensiva, e nelle intercettazioni telefoniche era emerso che De Gregorio insisteva particolarmente affinchè i suoi soci eliminassero ogni traccia e contatto che potesse portare alla commercialista Miorelli.

Tutte le sue precauzioni non sono però bastate e a distanza di anni sono scattate le manette per lui e i suoi soci. Sono stati arrestati Antonio Fracella, 41 enne di Nardò (Lecce) e Vito Frascella, 40 enne di Taranto, entrambi ex appartenenti alla Marina Militare.

Sono invece in custodia cautelare in carcere Giuseppina De Iudicibus, 55 enne di Napoli, e Michela Miorelli, 43 enne di Rovereto. Vito Meliota, 37 enne di Conversano (Bari) è finito ai domiciliari mentre Michelina Vitucci, 44 enne di Bari ha ricevuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Corrado Di Stefano, 68 enne romano, destinatario della misura cautelare agli arresti domiciliari è invece ancora ricercato.

“Ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale” dice il Gip di Roma descrivendo l’ex senatore Sergio De Gregorio. “De Gregorio si conferma punto di riferimento indiscusso, lo stratega del gruppo, sempre pronto a ‘sistemare’ le cose – aggiunge il giudice Antonella Minunni nell’ordinanza custodia cautelare – è lui che risolve le questioni sorte all’interno del gruppo e che suggerisce ogni volta le strategie difensive. E’ recidivo avendo riportato, tra l’altro, condanne per corruzione in atto contrario ai doveri d’ufficio”.

“Vuoi tenere aperto questo bar o no? Vuoi che torniamo domani mattina e ti mettiamo i sigilli?”. Così il gruppo criminale, guidato dall’ex senatore Sergio De Gregorio, minacciava il gestore di un bar di Roma se non avesse “consegnato loro la somma di 80 mila euro”. L’episodio è citato nell’ordinanza cautelare firmata dal gip di Roma.