Parcheggio interrato a 2 piani a Lavis. Si apre la discussione in consiglio comunale

Quale può essere l’interesse degli abitanti di Lavis nel concedere l’utilizzo del sottosuolo della piazza del mercato per 99 anni ad una cooperativa che costruirà un parcheggio privato a due piani?

A chiederlo è Monica Ceccato consigliere comunale e candidato sindaco per la Lega. “Il mega parcheggio prevede la messa a disposizione di 70 stalli privati originalmente previsti come pertinenziali per un concetto che è stato poi allargato fino a concederli semplicemente a chi ha una proprietà a Lavis. Per creare le rampe di entrata e uscita gli attuali 70 posti macchina, si ridurranno a 45. Non capisco davvero quale possa essere l’interesse per collettività.”

Alla comparsa dei cartelli di divieto di sosta nel piazzale delle scuole medie dov’era fino a domenica possibile parcheggiare, i residenti hanno iniziato a protestare.

Anche perché le uniche alternative non a pagamento sono rappresentati da quelli della stazione della Trento – Malè, cioè fuori Lavis.

Per i residenti del centro storico lavisano si preannunciano tempi difficili. In serata è arrivata la risposta del sindaco: “Il divieto di sosta è riferito agli spazi davanti e di lato all’ingresso della scuola media per riservarli ai docenti. Mercoledì la ditta che esegue i lavori del park interrato ripristinerà la circolazione di via Carlo Sette e l’accesso ai parcheggi liberi sarà da via Orti, dove è stata predisposta una nuova apertura al piazzale delle scuole. “

La risposta del sindaco si limita all’aspetto della viabilità, mentre gli interrogativi relativi all’utilità del mega parcheggio, saranno oggetto di discussione dei prossimi consigli comunali.